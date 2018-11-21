Gökçek'in seçim desteği karşılığında ne istediğini açıkladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, 'Melih Gökçek, Özhaseki'ye desteğine karşılık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğunu istiyor' iddiasında bulundu.

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmesine ilişkin kaleme aldığı yazıda ilginç bir iddiayı gündeme getirdi.

Takan, Melih Gökçek'e görüşmede ayrıca özel bir parantez açılmasının beklendiğini dile getirirken, "Gökçek'in belediye başkanlığında AKP'li Mehmet Özhaseki'yi desteklediğini daha önce yazmıştım. Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimalinin güçlenmesi karşısında paniğe kapılan Gökçek lobicileri ve rant çevreleri bel altından vuruşu geçtiler. Gerçek hedefleri Gökçek'in tekrar AKP'den aday gösterilmesi mi?.. Hayır!.. Onlar da bal gibi biliyor Erdoğan'ın Melih Gökçek'i aday yapmayacağını" ifadelerini kullandı.

Tezgahların perde arkasına saraydaki kaynaklardan ulaştığını ileri süren Takan, "Melih Gökçek, Özhaseki'ye desteğine karşılık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğunu istiyor. Bu perde arkası bilgi, siyasetteki her türlü rant lobilerinin ve onların yancılarının nasıl tezgahlara girdiğinin açık belgesi" dedi.