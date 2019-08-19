Gökçek’in imamları ABD'ye kaçmış...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, belediyede uzun yıllar birlikte çalıştığı bürokratlarının 'FETÖ imamları' olduğu ortaya çıktı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in başkan olduğu dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Kamil Kılıç ile Mali Hizmetler Daire Başkanı olan Hasan Uçar’ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ABD’ye kaçtığı tespit edildi.

Ayrıca Uçar’ın 15 Temmuz sonrasında da belediyede görev yaptığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, 2014’teki yerel seçimlerde de aktif görev aldığı ileri sürülen Kılıç’ın, “Ankara’daki FETÖ yandaşı işadamları ve müteahhitler ile belediye arasında da köprü görevi gördüğü” ifade ediliyor.

Gökçek döneminde, “belediyenin bütçesini kontrol eden” Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın başındaki Hasan Uçar’ın da yine “FETÖ’nün Ankara’daki imamlarından” olduğu belirtiliyor. Belediyede 2004 yılında göreve başlayan Uçar’ın da Kılıç gibi 17-25 Aralık sonrasında belediyedeki görevine devam ettiği ve 4 ay sonra Fen İşleri Daire Başkanlığı bölümünde görevlendirildiği kaydediliyor. 2017 yılında çıkarılan 657 sayılı KHK ile işten atılan Uçar’a ayrıca belediye şirketlerinden BELKA AŞ’de, görevi sırasında, özel bir oda tahsis edildiği de ortaya çıktı.

Kamil Kılıç ve Hasan Uçar’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından ABD’ye kaçtığı öğrenildi.