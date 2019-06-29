Gökçek'in Ankapark'ı için belediye bütçesinden 661 milyon daha harcandı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yaklaşık 2 milyar lira harcanan Ankapark için belediye iştiraki ANFA'nın kasasından 661 milyon 400 bin lira çıktığı öğrenildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yaklaşık 2 milyar lira harcanan ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinin talan edilmesi nedeniyle eleştiri konusu olan Ankapark, belediye bütçesinin yanı sıra iştiraklerin bütçesine de yük olmaya devam ediyor.

Birgün'de yer alan habere göre Ankapark için belediyeye bağlı ANFA Ankara Altınpark Şirketi’nin kasasından 661 milyon 400 bin lira çıktığı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı park ve işletmelerden sorumlu olan ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri, 2016 yılında Ankapark’taki hareketli oyuncakları ünitelerinin işletme ve bakım dokümanlarının kontrolü için ihale açtı. Açılan ihaleler sonucunda kurum, 2017 yılında Ankapark için 359 milyon 800 bin lira harcadı. ANFA’nın 2016 ve 2017 yıllarında Ankarapark için harcadığı toplam para ise 661 milyon 400 bin liraya ulaştı.

Öte yandan Sayıştay’ın konu ile ilgili raporunda ANFA’nın aktif varlıklarının toplamının ise 346 milyon 830 bin lira olduğu bildirildi.