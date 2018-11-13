'Gökçek’i aday göstermeye Beştepe de olumlu yaklaşıyor'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Ankara kulislerinden edindiği bilgileri yazdı. Altaylı, Melih Gökçek'e ilişkin adaylık iddialarını da köşesine taşıdı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yerel seçimlere ilişkin olası adayları köşesine taşıdı

Altaylı, Melih Gökçek'in MHP'den aday gösterilmesine Erdoğan'ın da olumlu baktığını ileri sürdü.

Altaylı'nın iddiasına karşın Erdoğan, Melih Gökçek'in MHP'den adaylık tartışmalarına "benim dava arkadaşım" ifadelerini kullanarak olumlu bakmadığını belirtmişti.

Altaylı, Melih Gökçek'in de MHP'den kazanamayacağı için adaylığa sıcak bakmadığını belirtti.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

İSTANBUL: İstanbul’da CHP bir türlü karar veremiyor. Muharrem İnce’nin İstanbul’a aday olmayacağı kesinleşti. Çok sürpriz isimler gündeme gelip duruyor ama netleşen bir durum yok. İYİ Parti ile ortaklaşa bir aday bulma çalışmaları var ama İYİ Parti’nin kabul edeceği adayın, CHP’ye oy vermesi muhtemel HDP seçmenini rahatsız etmesinden korkuluyor.

AK Parti’de ise Binali Yıldırım kesin gibi. Çok küçük bir ihtimal Süleyman Soylu.

ANKARA: Mansur Yavaş MHP hariç tüm partilere yakın. CHP’den de, AK Parti’den de aday olabilirdi ama AK Parti'de ibre Özhaseki’ye dönmüş gibi. Yine de kesin değil. Bize gelen bilgilere göre Mansur Bey AK Parti’ye çok sıcak bakıyordu ama olmadı. Bunda Melih Gökçek etkisi olmuş olabilir. Melih Gökçek’in AK Parti’nin adayı olması 0 ihtimal bile değil. Kulislerde konuşulan Melih Gökçek adını ortaya atan MHP’nin bu konuda önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ve Mansur Yavaş’a gitmesi muhtemel oyları engellemek için MHP’nin Gökçek’i aday göstermek istemesine Beştepe’nin de olumlu yaklaştığı. Ancak Melih Gökçek MHP ile kazanma ihtimali görmediği için muhtemelen girmeyecek. Ama ilginç olan AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde de seçmenin Gökçek’i istediğini göstermesi.

CHP kararsız. Bazı abilerin adı geçiyor ama Kılıçdaroğlu o abilerle olmayacağı görüşünde. Mansur Yavaş İYİ Parti ile birlikte üzerinde anlaştıkları aday olabilir. İlginçtir şimdilerde Muharrem İnce’nin adı da Ankara için geçmeye başladı ama İYİ Parti İnce adına karşı. "İnce adayınız olursa bizden destek beklemeyin" mesajı gitmiş.

CHP'DE İZMİR KAVGASI

İZMİR: İzmir’de AK Parti pek umutlanmıyor. Ama asıl kavga CHP’de. Garanti görülen İzmir için büyük kavga var. Huzursuzluğun nedeni ise Tuncay Özkan. İzmir’deki karışıklığın Tuncay Özkan kaynaklı olduğu söyleniyor. Kocaoğlu da Tuncay Özkan’a tepki olarak aday olmayacağını söyledi. Ancak son anda Kocaoğlu yeniden aday olabilir. İzmir kırsalında çok ciddi bir oyu var ve CHP bu oydan vazgeçmek istemiyor. Aziz Bey de Tuncay Özkan’dan ötürü yeniden aday olmaya sıcak bakacak gibi bir hava var. AK Parti’de ise "Süleyman Soylu İzmir’den aday olsun merkez sağın güçlü olduğu İzmir’de Süleyman Soylu başarılı olabilir" diyen bir kesim var ama Süleyman Bey bunu kendisine karşı bir yaklaşım olarak görüyormuş.



'AKP ANKETLERDE HİÇ OLMADIĞI KADAR GERİDE'

Eski gazeteci dostum "AK parti anketlerde hiç olmadığı kadar geride görünüyor. Bu da partide rahatsızlık yaratıyor. Her ne kadar kriz yatıştırıldı dense de, vatandaşın faturalarına yansıyan bir gerçek var ve bu iktidar aleyhine çalışıyor. AK Parti'nin memnuniyetsiz seçmeninin ya sandığa gitmeyeceği, gidenlerin de MHP'ye kayması ihtimalinden söz ediliyor. Sürprizlere gebe bir seçim. Cumhurbaşkanı büyük kentlerde ağırlığı koyarak bazı yerlerde durumu kurtarabilir ama herkes için zor bir seçim olacak" diyor.