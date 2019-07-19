Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 'Gökçek yine çok üzülecek. Onun çok önem verdiği bir alanla ilgili iptal kararı az önce elimize ulaştı' derken, Ankara 2’nci İdare Mahkemesi’nin ‘İmrahor Vadisi’nin yapılaşmaya açılmasını içeren projeyle ilgili de yürütmeyi durdurma kararı verdiğini duyurdu.

Ankara’da tarım arazilerini de içeren 11 kentsel dönüşüm planı mahkeme karıyla iptal edildi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Gölbaşı, Hacılar, Mühye, Çayyolu ve Etimesgut’taki birçok kentsel dönüşüm alanıyla ilgili iptal kararı kentsel dönüşüme katılan tarım arazilerini de kapsadı. İptal edilen 11 kararının 8’i Gölbaşı ilçesinin çevresinde yer alan tarım arazilerini kapsarken, bu kararla yaklaşık 30 milyon metrekare tarım arazisinde yapılaşmanın önü kesildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise, “Gökçek yine çok üzülecek. Onun çok önem verdiği bir alanla ilgili iptal kararı az önce elimize ulaştı” derken, Ankara 2’nci İdare Mahkemesi’nin ‘İmrahor Vadisi’nin yapılaşmaya açılmasını içeren projeyle ilgili de yürütmeyi durdurma kararı verdiğini söyledi. Candan, “Ankara’nın son vadisi olan İmrahor Vadisi planları iptal edildi. Gökçek’in kanal Ankara projesi, yapılaşma projelerinin hepsi bir kez daha suya düştü. İmrahor vadisi yapılaşmaya kapatılmış oldu” diye konuştu.