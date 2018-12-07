Gökçek üzgün: Dinozor parkıyla övüneceğiniz yerde gülüyorsunuz

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, canlı yayında hakkındaki eleştirilere yanıt verirken "Dünyanın en büyük dinozor parkı bizde diye övüneceğiniz yerde kahkahalarla gülmek bana tuhaf geliyor" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına telefonla katıldı. Geçen haftaki programda kendisinin eleştirildiğini belirten Gökçek, şunları söyledi:

"Efendim geçen hafta, sağ olun beni epey tabiri caizse öptünüz yani. Bırakmadınız kenara, bunlara cevap vermek istedim. Özellikle ‘Tuna'nın gönderdiği dinozorlar geri mi gelecek?' dendi. Onun üzerine hepiniz birden kahkahalarla güldünüz. ‘Dinozordan, fıskiyeden proje olmaz' dendi. Önce dinozor konusunu söylemek istiyorum. Türkiye'de pek çok yerde dinozor parkı yapılıyor ve alkış alıyor. En son Edirne'nin dinozor parkının reklamlarının gördünüz. Ankara'da yapılan dünyanın en büyük kapalı dinozor parkı, içinde 250 tane dinozor var. Dünyanın en büyük dinozor parkı bizde diye övüneceğiniz yerde kahkahalarla gülmek bana tuhaf geliyor".

'BİR GÜNÜNÜZÜ BANA VERİN GEZELİM, DİBİNİZ DÜŞMEZSE…'

Gökçek, bir meydana konulan dinozorun medyanın dikkatini çekmek için yapıldığı iddia etti. Stüdyodaki gazetecilerden kendisiyle ANKA Parkı dolaşmasını isteyen Gökçek, "Bir gününüzü bana verin, ANKA Parkı görün. Dibiniz düşmezse, ‘Yav neymiş bu?' demezseniz, ben bundan sonra hayatta konuşmayacağım, söz veriyoruz. Medyanın bunla iftihar etmesi gerekirken bu muazzam eseri küçültmek için ellerinden geleni yapıyor" diye konuştu.

‘YAVAŞ 2 DÖNEM TURİSTLER İÇİN TUVALET BİLE YAPMADI'

"AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi destekleyecek misiniz?" sorusuna Melih Gökçek, "Özhaseki'yi destekliyorum. Benim de bir katkım olmuştur. Özhaseki'nin gençliği ülkücüdür. Mansur Yavaş kimdir? İki dönem belediye başkanlığı yapmış ama turistler için bir tuvalet bile yapmamıştır. Böyle bir belediye başkanını siz nasıl Özhaseki ile karşılaştırırsınız?" yanıtını verdi.