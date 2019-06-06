Gökçek tipi belediye: İhalelerin yüzde 98'i aynı şirkete gitmiş

AKP’li Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek’in Çam Grubu’na çeşitli işler aracılığıyla yüzlerce ihale verdiği ve belediyenin bu hizmet alımlarında milyonlarca lira zarara uğradığı ortaya çıktı.

AKP’li Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek’in Çam Grubu’na her beş günde bir ihale verdiği, şirketin 1.5 liralık kara çamları 21 liradan aldığı iddia edildi.

Daha önce de Söğüt İnşaat, Soysal İnşaat ve Genç İnşaat gibi şirketlerin Ankara büyükşehir belediyesi ile ilişkilerini ele alan Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Çam Grubu’nu ve Ankara’da su bardak dolum makinesinden araç kiralamaya, elektronik arşivlemeden personel alımı ve taş toplama makinesi alımına, birçok farklı faaliyet alanında aldığı ihaleleri açıkladı.

Belediye adına kara çam ve herek (fidanların yanına dikilen ahşap kazık) alımlarında kara çam adedi için ortalama 1.5 lira teklif verilmesi gerekirken, Çam Grubu’nun çamları 21 liraya geliyor. Buna göre 1 milyon ağaçta devletin belediyesinin uğradığı zarar 19.5 milyon liraya ulaşıyor.

Çam Grubu’nun sahibi Ali Okan Çam ise sosyal medya hesaplarından AKP iktidarı ile içli dışlı olduğunu gizleme ihtiyacı bile duymadan partinin kongrelerinden paylaşımlarda bulunuyor.

Çam Grubu'nun 2013 yılından Gökçek’in istifa ettiği 2017 yılına kadar aldığı ihalelerin yüzde 98’i Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden. Sadece iki yılda alınan 150 ihalenin toplam bedeli 450 milyon lirayı buluyor.

Grubun Ankara büyükşehir belediyesine iş yapan diğer şirketlerinin ihale ve iş bilgileri ise şu şekilde:

Çam Güvenlik – güvenlik hizmetleri (2013-2015 yılları arasında ASKİ’den 13 ihale)

Uluslararası Prestij Medya – (2012-2015 yılları arasında ASKİ den 34 ihale)

Çam Grup Dış Tic. – su bardak dolum makinesi, taş toplama makinesi, hazır beton alımı vb. (2013 – 2014 yılları arasında ASKİ’den 12 ihale, İST Asfalt’tan dört ihale, İSTGÜVEN’den bir ihale)

İmaj Dizayn – elektronik arşivleme (2013-2015 yılları arasında 47 ihale)

Kristal Yapı Merkez – fidan alımı (2010-2015 yılları arasında 32 ihale)

Altın Yapım – araç kiralama, yüzme havuzu işletme, personel alımı (2015 yılında altı ihale)

Burj Turizm – araç kiralama, ses sistemli minibüs alımı, personel alımı (2012-2014 yılları arasında dört ihale)