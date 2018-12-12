Gökçek, tecavüzü savunmakta ısrarcı: Mini etek giyiyorsan katlanırsın

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir panelde tecavüze uğrayanları suçlu gösterdiği açıklamasının hatırlatılması üzerine 'Yapıyorsan neticesine katlanırsın' dedi. Gökçek'in skandal sözlerine tepki gösteren öğrenciler, salonu terk etti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde bir panele konuk konuk olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tecavüze uğrayanları suçlu gösterdiği Twitter paylaşımını savunması üzerine salondaki öğrenciler paneli terk etti.

Oda Tv'nin haberine göre panel sırasında bir kadın öğrenci, Melih Gökçek'in 7 Temmuz 2018'de ODTÜ Mezuniyet Töreni'ndeki bir pankarta ilişkin attığı sosyal medya mesajını hatırlattı. Melih Gökçek, o tweetinde, "Madem nedenini biliyorsunuz, siz de ilk dördünü yapmayın. Yapanlar salak mı?" ifadelerini kullanmıştı.

'YAPIYORSAN NETİCESİNE KATLANIRSIN'

Gökçek, kadın öğrencinin "Mini etek giyiyorum ve gece dışarı çıkıyorum. Ben salak değilim" sözlerine "Yapıyorsan neticesine katlanırsın. Kalkıp o kadar suçluyorsan, o da olur. Sen de onu yazmayacaktın" cevabını verdi.

Melih Gökçek'in mini etek giymeyi, gece dışarı çıkmayı, sarhoş olmayı ve cilveleşmeyi tecavüze gerekçe olarak kabul etmesine, paneldeki öğrenciler tepki gösterdi ve salonu terk etti.