Gökçek sonrası göreve başlayan Mustafa Tuna'ya ilk suç duyurusu

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Gökçek döneminin en tartışmalı ve hukuksuz projesi olan Demir Kafes alanında yargı kararlarına rağmen ısrarla plan değişikliği yapılmasına tepki gösterdi.

“Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Demir Kafes alanındaki inşaatı durdurması, ruhsatını iptal etmesi ve mühürlemesi gerekirken, hukuksuzluğu dillere destan Demir Kafes alanında plan değişikliklerinde ısrar etmiştir" diyen Candan, "Mahkeme kararlarıyla iptal edilen planlar birbirine paraleldir, meclis kararı ile tali değişiklikler yapılmıştır. Mahkeme kararları dikkate alınmadan, iptal edilen planların aynı kurgusu korunmak suretiyle anılan meclis kararları alınmıştır. Hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayan bu tutum mahkeme kararları ile adeta dalga geçen bir tutumdur. Alana ilişkin 6 plan değişikliği de iptal edilmiş ya da yürütmesi durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.

Candan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapımı da sökümü de ciddi kamu kaynağı israfına yol açan Demir Kafes arazisinde plan değişiklikleri yaparak alışveriş ve ticaret merkezi için ısrarın bilimsel hiçbir yanı yok. Eskişehir yolu üzerindeki yüksek yoğunluklu yapılaşmanın ulaşım aksını kilitleyeceğini ve kent silüetini ve perspektifini bozacağını defalarca dile getirdik. Büyükşehir Belediyesi önce yaptığı yanlışlar ve üst üste aldığı parçacıl plan değişiklikleri ile Ankara halkını bitmemiş bir inşaata mahkum etmiştir. Kamu kaynaklarını zarara uğratmıştır. Kentlilerin ve hepimizin cebinden çıkan vergilerle demir kafes yapıldı, sökümü için bir o kadar para harcandı. Sürekli plan değişiklikleri ile yine yanlışa devam etmeye çalıştı, ancak yargı buna izin vermedi. Demir Kafes alanında bir kentin ihtiyacından değil, ranttan kaynaklı sürekli plan değişikliği yapılıyor. 6. plan değişikliğine yönelik verilen hukuk kararını uygulaması için hem kamuoyuna açık hemde resmi yazı ile Mustafa Tuna'ya yazı yazdık.İnşaat devam ediyor. Hukuksuz inşaat mühürleneceğine Büyükşehir Belediyesi 7. plan değişikliğine gidiyor. Mustafa Tuna Gökçek döneminin israf projesinin devamını sağlıyor, hukuk kararlarını uygulamıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bu kenti bilimin ve tekniğin ışığında koruma ve geliştirme davamızın arkasındayız. Adalet yerini bulana kadarda bu böyle devam edecek. Suç duyurusunda bulunarak, mahkeme kararlarını dolanan imar plan kararlarında imzası bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduk ve görevi kötüye kullanmaktan kamu davası açılmasını talep ettik.