'Gökçek 'Özhaseki kazanamaz' diyecek, kendisini aday olarak önerecek'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in AKP'li Mehmet Özhaseki'nin Ankara'yı kazanamayacağını söyleyerek, kendisini aday olarak önereceği öne sürüldü.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklamalarının CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'a oy kaybettirmek bir yana AKP'li Mehmet Özhaseki'ye zarar verdiği belirtildi.

Ankara kulislerinde Gökçek'in AKP'ye, "Özhaseki yarışı kazanamaz, bırakın tekrar aday olayım" diyeceği ileri sürüldü.

'YAVAŞ MAKEDONYA KÖKENLİ AÇIKLAMASI KAYBETTİRDİ'

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Gökçek’in, "Yavaş, Makedonya kökenlidir" açıklaması gibi pek çok sözünün, Yavaş’a puan kaybettirmek bir yana AKP'nin adayı Mehmet Özhaseki’ye zarar verdiği yorumu yapılıyor.

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, adaylığının ilk gününden bu yana Melih Gökçek’le arasına mesafe koyan açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

'MELİH BEY KAMPANYAMIN PARÇASI DEĞİL'

Özhaseki, Gökçek’in son çıkışına ilişkin de “Melih Bey benim kampanyamın parçası değil. Üslubu benim üslubum değil” demişti.

Özhaseki'nin bu kadar açık ifade etmesine rağmen Gökçek'in ısrarla konuşmasının nedeniyle ilgili Ankara kulislerinde yapılan yorumlar arasında en uç ve dikkat çekeni şöyle:

İddiaya göre Gökçek, tutumunun Özhaseki’ye zarar verdiğinin farkında. Stratejisini, siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına vermeleri için son gün olan 19 Şubat takvimine göre belirleyen Gökçek, bu süre zarfında Özhaseki’nin oy kaybettiğini göstererek AKP’ye, "Özhaseki yarışı kazanamaz, bırakın tekrar aday olayım” diyecek. Yıllardır Gökçek’le aynı saflarda siyaset yapan isimler, “Söz konusu olan Melih Gökçek ise hiçbir şey bizi şaşırtmaz” diyorlar.