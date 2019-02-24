Gökçek Gülen'e bunları söylemiş: Hocamın yanında bir parça hatırım varsa...

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı kitapta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ilişkin Fethullah Gülen tapeleri de yer alıyor. Kitaba göre Gökçek, AKP ile Gülen'in arasını düzeltmek için girişimde bulunuyor.

Son dönemde AKP içinden adım adım tasfiye edilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ilişkin kapsamlı araştırma dosyaları yayınlayan Odatv, bu kez bambaşka bir belgeye yer veriyor.

AKP-FETÖ kavgası başladıktan sonra gündeme birçok ses kaydı düştü.

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı Metastaz kitabında Fethullah Gülen'in tapeleri de yer aldı.

Odatv'nin haberine göre bunlardan biri Melih Gökçek'i yakından ilgilendiriyor.

'YALVARIRCASINA TALEPTE BULUNDU'

30 Ağustos 2013 tarihinde Hidayet Karaca ile Gülen arasında geçen görüşmede, Melih Gökçek’in oğlunun televizyonunda yayınlanacak “Erdoğan Belgeseli” konu ediliyordu.

"FETÖ" ile AKP bağlarının kopmaması için mücadele eden Melih Gökçek, bu belgeselde Gülen’den birkaç cümle alarak barışmayı sağlamaya çalışıyordu.

Karaca, Gülen’e projeyi “Melih Gökçek’le beraberdik. O da arıyormuş. Uzun uzun, yalvarırcasına bir talepte bulundu. Bunlar bir belgesel hazırlıyorlar, Usta’nın Hayatı diye... Oğlunun televizyonunda yayınlayacaklar. Ne olur diyor, bu fitne fesat da biter diyor. Hocam, birkaç kelime bir şey söylese diyor” ifadeleriyle aktardı.

'HOCANIN YANINDA BİR PARÇA HATIRIM VARSA'

Karaca, Melih Gökçek’in kendisine yalvardığını şöyle anlatıyordu:

“Çok yalvardı. Hocamın yanında bir parça hatırım varsa, ben gideyim dedi, oraya gideyim dedi, ben telefon açayım dedi. Böyle bir talepte bulundu.”

Gülen ise Erdoğan için şu ifadelerle teklifi yanıtladı:

“O kadar çok hainlik yaptı ki, hâlâ da yapıyor. Tarih karşısında ne deriz? Üst üste gelen falsolar karşısında ne deriz? Evet. Bir de böyle ortaya bir şey çıkmadan, ne diyeyim ki ben bununla alakalı!”

PENSİLVANYA'YA GİTMEK İSTEDİ

Kitaba göre Gülen görüşmede Erdoğan’dan “Uzun” diye bahsederken, Melih Gökçek’in Fethullahçılardan kopmamak için gösterdiği çaba dikkat çekiyor.

AKP’nin önde gelenleri "FETÖ" aleyhinde konuşmaya başlarken, Gökçek son zamanlara kadar beklemeyi seçiyor.

Gökçek’in Fethullahçılarla bu ilişkisi, AKP içinde bile sert dalgalar yaratmıştı. AKP’nin eski sözcüsü Bülent Arınç’ın “Gökçek bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır” sözleri, bu konuda akılda en çok kalan söz olmuştu.

Nitekim Gökçek de Ankara’da belediyeden tasfiyeye uğradı, zorla istifa ettirildi.