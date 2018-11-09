Gökçek görevden alınınca konutunu boşaltmamış

Ankara Büyükşehir Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek, yıllardır kullandığı ve belediyeye ait olan konutu boşaltmayıp satın almış.

Tartışmalı bir şekilde istifa ettirilen ve MHP'den tekrar belediye başkanlığına aday olacağı iddialarıyla son günlerde gündeme gelen Melih Gökçek, yıllardır oturduğu Dikmen Teras Evler'deki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait konutunu görevini bırakmasından sonra boşaltmamış. Belediyeye konutu satın almak için başvuran Gökçek'in isteği kabul edilmiş.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Gökçek'in eski avukatı ve eski DYP milletvekili Salih Çelen 2 daire, Gökçek'in eşi Nevin Gökçek ve Gökçek'in avukatı Fatih Atalay da birer daire alarak 4 daire için toplam 8.028.280,00 TL'yi belediye hesabına yatırılmış. Gökçek'lerin oturdukları evin fiyatı 1 milyon 900 bin TL.