Gökçek gitti, derdi bitmedi: Ankapark işçilerine 100'er lira maaş ödemesi...

2 milyar TL'ye mal olan ve Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Ankapark, işçilerin maaşlarını aylardır düzenli ödemiyor. İşçiler verilen sözlerden bıktıklarını belirtirken, yaklaşık 10 bin lira alacağı olduğunu belirten bir işçi, '100'er, 200'er lira günlük ödeme yapmaya başladılar, sanki bizle alay ediyorlar. Bu kez de cuma günü maaşların tamamını ödeyeceğiz diyorlar ama kimse inanmıyor' dedi.

Melih Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde çalışmalarına başlanan ve 2 milyar lira harcandığı belirtilen Ankapark, harcanan bu büyük rakamlara rağmen yıllık 26 milyon 400 bin TL'ye kiralanmıştı.

İşletmesi 29 yıllığına GBM Ticaret & Çelik Ortak Girişim Grubu’na kiraya verilen park, 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı.

O tarihten bu yana birçok "ünlü" ismi ağırlayan, bu isimlere büyük paralar akıtan Ankapark, işçilerin maaşlarını ise aylardır düzenli ödemiyor.

soL'da daha önce de gündeme getirdiğimiz maaş sıkıntısı yeni bir boyuta taşınırken, binlerce lira alacağı olan işçilere 100'er, 200'er lira ödeme yapılmaya başlandı.

Konuya ilişkin soL'a açıklamada bulunan bir Ankapark işçisi, "Geçtiğimiz hafta çarşamba günü maaşların tamamının ödeneceği söylenmişti. Buna rağmen bu söz her zamanki gibi tutulmadı. Şimdi de o günden bu yana bizlere 100'er, 200'er lira günlük ödeme yapılıyor. Bu kez de cuma günü maaşların tamamının ödeneceği söyleniyor ama artık kimse inanmıyor" dedi.

Ankapark'ta önceki gün haciz işlemi de yapıldığını aktaran işçi, "Haciz için zaten birileri geliyor sürekli ama şirketten durumumuz düzeliyor, sorunlar çözülüyor açıklamaları gelmeye de devam ediyor" diye konuştu.