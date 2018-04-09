Gökçek: Ali Koç'a benzeyen görüntüler bir suikasti akıllara getiriyor

AKP'nin Gezi korkusu yazar Ömer Turan'ın ardından şimdi de Melih Gökçek'in kafasını karıştırdı.

AKP'li yazarlardan Ömer Turan, "La Casa De Papel" adlı dizinin Türkiye'ye özel fragmanına ilişkin, "2. Gezi'nin işaret fişegi" derken, bu sözler sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Turan'ın sözleri gündemden düşmeden aynı konuda bu kez görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek açıklamalarda bulundu.

"La casa de papel’in Türkiye için hazırlanan fragmanını dikkatle seyredin. Şimdi düşününce, benim aklıma Ömer Turan’ın sorduğu soruların aynısı geliyor... Birincisi Ali Koç’a benzeyen görüntüler bir suikasti akla getiriyor. İkincisi kırmızı tulumlunun ayağındaki postal" diyen Gökçek, "Üçüncüsü bütün turuncu tulumlular İstanbul’da solcuların birleşme noktası Kadıköy’de toplanıyor... Şimdi; gerek MİT, gerekse polis ‘La casa de papel’ dizisinin Türkiye çekimini kim çekti, çekenlerin kimlerle ilgisi var mutlaka araştırmalı..." ifadelerini kullandı.