Göçmenleri taşıyan tekne battı: En az 8 ölü

Bodrum’da göçmenleri taşıyan tekne battı. Sekiz kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 31 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi açıklarında Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir tekne battı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarında en az 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 31 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının halen sürdürüldüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 06.51’de Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada’nın güneyinde bir fiber teknenin battığı ihbarı yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“2 Sahil Güvenlik botu 06.59’da bölgeye ulaştı. Batan fiber tekneden denize atlayan kaçak göçmenlerden 31’i kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin ifadelerine göre teknedeki 7 ile 12 arasında kişinin kayıp olduğu öğrenildi. Bölgeye 1 dalış timi ve 1 sahil Güvenlik helikopteri takviye olarak gönderildi. Şu an bölgede 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’nin arama kurtarma çalışmaları sürüyor."