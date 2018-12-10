Gizli görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, iki parti kurmaylarının üzerinde uzlaştığı formüller üzerine görüşmek için Cumartesi akşam saatlerinde gizlice buluştuğu öğrenildi. Ancak bu görüşmeden bir sonuç alınmadığı ortaya çıktı.

CHP ile İyi Parti arasında sürdürülen ittifak görüşmelerini sonuca bağlayacak haftaya girildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın yürüttüğü müzakerelerde bir formül ortaya çıkmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener, bu formül üzerine görüşmek için Cumartesi akşam saatlerinde gizlice buluştu. Ancak bu görüşmeden bir sonuç alınmadı. Görüşmelerin her iki partinin de aday çıkaracağını açıkladığı bazı illerde tıkanıklık yaşandığı öğrenildi. Bu pürüzleri çözmek için yeniden müzakereler başlarken, iki parti arasındaki görüşmelerin Çarşamba’ya kadar sonuçlandırılması bekleniyor.