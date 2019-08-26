'Gizli gişelerde haberiniz olmadan para ödüyorsunuz, kredi kartınızdan habersiz çekim yapıyorlar'

Özel sektörün işlettiği yollarda 'gizli gişelerde' habersiz ödeme yapıldığı, şirketlerin kredi kartından otomatik çekim yaptığı ortaya çıktı.

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Tahsilat gişeleri için köprü ve yol yapılmış" başlıklı yazısında özel sektörün işlettiği yollarda yapılan soyguna ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Kahveci, habersiz çekim yapılan gizli gişelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Özel sektörün otobanına girdiniz. Ama çıkışınıza daha uzun mesafe varken birde yolun ortasında gişeler önünüze gelir... Ver para...

Hadi turnikeli gişelerde para ödediniz veya OGS-HGS bakiyesinden verdiniz. Ama yolda giderken gözünüz tepede olsun hep. Çünkü ara ara yerlerde sizin bil(e)mediğiniz kameralı otomatik gizli gişelerde mevcut. O gişeler de sizden çatır çatır para kesiyor. Kurtköy’den girip-Çatalca’dan çıkarken görünür gişeler varken görünmeyen gişelerle toplam 6 gişe para ödemiş oluyorsunuz. Benzer gişeler KÖİ projeli yolların hepsinde mevcut.

Yani turnikeli ana gişeler yanında turnikesiz gizli gişeleri biliyor musunuz?

Özellikle bağlantı yollarında bu üst kameralı gişeler çok daha önemli. Şehir merkezinde kalmış 2-3 km’lik bağlantı yolunu kullanmadan evinize gidemiyorsunuz. Ama bir kaç KM’lik özel sektör yoluna mahkum edilmiş haldesiniz ve 8,0-9,0 lira ödemek zorundasınız.

Başakşehir-Mahmutbey civarında bu gişeleri kim biliyor? Gizli (kameralı) gişelerden alınan ücretlerden haberiniz oluyor mu?

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Durun bitmedi.

Turnikeye geldiniz ve bakiyenizde para olmasına rağmen para yok diye nakit ödediniz. KÖİ şirketleri sizin banka veya kredi kartınızdan yeniden çekebiliyor.

Yani aynı yola hem HGS-OGS’den para ödüyor hem de nakit ödemede bulunabiliyorsunuz. Şirketler çok rahat paranızı bakiyenizden çekebiliyor.

Yukarıda cumhurbaşkanının geçen yıl verdiği sözü ve gerçekleşmemesini bu nedenle anlattım: Bu şirketlere yaptığınız ve aldıkları fazladan ödemeleri geri almanız öyle kolay değil.

Bu ülkenin cumhurbaşkanı ya da yeni sistemle başkanı bile Türk halkına verdiği ‘dini bayramlarda ücretsiz’ sözünü yerine getiremiyor. Öyle güçlüler yani.