Giresun'da zırhlı araçtan açılan ateş sonucu bir asker yaşamını yitirdi

Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında, PKK'ye yönelik operasyon yürüten birlikteki bir asker, iddiaya göre ormanlık alan içerisinde zırhlı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker yaşamını yitirdi.

Olay gece saatlerde Giresun'un Doğankent ilçe kırsalında meydana geldi. PKK'ye yönelik arama tarama faaliyeti yürüten Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı birlikteki bir asker, iddiaya göre tuvalet ihtiyacı için ormanlık alana gitti. Bu sırada askeri birliğin güvenliğini sağlayan kobra tipi zırhlı araçtaki askerler ormanlık alanda hareketlilik fark etti, bölgeyi ateş altına aldı. Olayda ormanlık alana giden asker isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine hastaneye kaldırılan asker kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.