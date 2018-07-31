Giresun’da hekimin neden görevden alındığı tartışılıyor

Giresun’da eşine ilaç yazdırmak isteyen 82 yaşındaki Yusuf Topal’ın, tartıştığı hekimin çağırdığı polislerce biber gazı ve ters kelepçeyle gözaltına alınması sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesinin ardından, hekimin açığa alınması tartışma yarattı. Tabip örgütleri hekimin hastayı görmeden ilaç yazmayarak yasalara uygun davrandığını ve görevine dönmesi gerektiğini açıkladı.

Giresun’da 82 yaşındaki Yusuf Topal’ın polislerce biber gazı ve ters kelepçe uygulanarak gözaltına alınması sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesinin ardından polis çağıran hekimin açığa alınması tartışma yarattı.

Sağlık Bakanlığı müsteşarı Fahrettin Koca, hekim Ö.Y.’nin görevden alındığını bir Twitter mesajıyla duyurmuştu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, olayın yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi önünde açıklama yaptı.

Adıyaman, hekimlerin hastayı görmeden ilaç yazmasının etik olarak ve hukuken yasak olduğunu, bunun da kanunlarla belirli olduğunu bildirdi. Adıyaman, "Bu dolandırıcılığa girmektedir, hapis cezası vardır. Bugün İstanbul’da 157 tane hekim arkadaşımız hastayı görmeden reçete yazdıkları için şu an yargılanmaktalar. Diğer illerde de yüzlerce arkadaşımız aynı kaderi paylaşmaktadır. Yusuf Topal’ın ailesinin acılarını da paylaşıyoruz. Acıları acımızdır. Fakat talihsiz bir olay olmuştur” dedi.

‘HEKİM ARKADAŞIMIZ SUÇLU GİBİ GÖSTERİLMEK İSTENDİ’

Adıyaman şöyle devam etti: "Hekim arkadaşımızın hiçbir gerekçe göstermeden Sağlık Bakanlığı’ndan ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden aranmadan Twitter hesabı ile paylaşılarak açığa alındığının ortaya konması, büyük bir şaibe yaratmıştır. Bunu Türk Tabipleri Birliği ve Giresun Tabip Odası olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü hekim arkadaşımız bu şekilde suçluymuş gibi gösterilmeye çalışılmıştır ya da o duruma düşürülmüştür. Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunduk. Bakanlıktan bu hatalı kararın geri alınmasını ve hekim arkadaşımızın göreve döndürülmesini istiyoruz. Eğer hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet Türkiye’de büyük boyutlara ulaşmasaydı, belki de bunlar başımıza gelmeyecekti ve burada olmayacaktık.”

Yusuf Topal’ın kaybının 10 gün önce Şanlıurfa’da hekimin kafasında kırılan taşın bumerang etkisi olduğunu ifade eden Adıyaman, "Onun için Sağlık Bakanlığı’nı hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili olarak bizlerle işbirliğine davet ediyorum. Beraber ortak bir komisyon kurarak, bunu ele almak istiyoruz” diye konuştu.

GİRESUN TABİP ODASI: GEREKÇE NEDİR?

Giresun Tabip Odası Başkanı Selami Oktay da, Ö.Y’nin yasa gereği hasta mevcuden bulunmadan ilaç yazamayacağını, bunun suç oluşturacağını ve eğer isterse evde sağlık hizmetinin uygulanacağını söylediğini dile getirdi. Oktay, Sağlık Bakanlığı’nın Ö.Y.’yi açığa alma gerekçesinin ne olduğunu merak ettiklerini belirterek “Yasaları uygulayıp görmediği bir hastanın reçetesini yazmaması mı, yoksa beyaz kod verip kendisini koruması mıdır?” diye sordu.

Öte yandan hekim Ö.Y. olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi.

DHA’nın haberine göre Ö.Y. ifadesinde Yusuf Topal’a, “İlaç yazabilmem için eşini görmem gerekir” dediğini, Topal’ın “Yazacaksın” diye ısrar ettiğini anlattı. Topal’ın üstüne yürüdüğünü, elindeki bastonla çevredekileri ittiğini ve odasından çıkmayacağını söylediğini ve masasını yumrukladığını anlatan Ö.Y. bunun üzerine polis çağırdığını belirtti. Ö.Y. savcılık ifadesinde Yusuf Topal'dan davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Ailenin avukatı Hicran Akkaya Şenol ise Yusuf Topal’ın, eşi için gittiği ve tıbbi yardım alamaması nedeniyle yaşadığı stresin ardından gözaltına alınmasının ve yaşadıklarının sonucu geçirdiği kalp krizinden hayatını kaybettiğini söyledi. Şenol, Yusuf Topal’ın hastaneye gittiğinde istediği şeyin ilaç yazdırmak değil, doktorun İstanbul’da olduğu gibi eve gelerek, evde hizmet vermesi olduğunu savundu.

