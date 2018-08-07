Giresun'da açığa alınan hekim görevine iade edildi

Giresun'da polisin biber gazı sıkıp kelepçelediği 82 yaşındaki hasta yakınının ölümüyle ilgili soruşturmada görevden alınan hekimin göreve iade edildiği açıklandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Giresun'da açığa alınan Dr. Özlem Yağdıran'ın görevine iade edildiğini duyurdu. TTB'den yapılan açıklamada "Dr. Özlem Yağdıran'a görevinde başarılar diler, şiddetin olmadığı bir sağlık ortamı için mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz" denildi.

24 Temmuz'da Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal, gittiği aile sağlığı merkezinde, doktordan evdeki eşine reçete yazmasını istemiş, Dr. Yağdıran'ın görmediği hastaya reçete yazamayacağını söylemesinin ardından tartışma yaşanmıştı. Doktor Yağdıran'ın "beyaz kod" vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı ve ters kelepçe uygulanan Topal, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Olay sonrası Sağlık Bakanlığı hekimin görevden alındığını açıklamıştı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimin yasal prosedürü uyguladığını belirterek göreve iade edilmesini talep etmişti.

Yağdıran, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Vefat eden amca için tabii ki çok üzgünüm. Bizler birer hekim olarak değil birinin ölmesini, burnu kanasın istemeyiz. Yalnız değilim! Yalnız değiliz! Güçlüyüm, güçlüyüz! Yarınlar daha güzel olacak. İnanıyorum, inanmak istiyorum, inanmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.