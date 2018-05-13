Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Birkaç yıla bu ithalatlarımız da kesilecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "İnşallah göreceksiniz birkaç yıla kadar bu ithalatlarımız da kesilecek. Özellikle kadın kardeşlerimiz ve genç kardeşlerimiz köylerde tarıma önem verdiklerinde, ürettiklerinde siz Türkiye'yi görün. Türkiye uçacak Allah'ın izniyle" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Desteklerimiz devam edecek. İnşallah göreceksiniz birkaç yıla kadar bu ithalatlarımız da kesilecek" dedi.

Fakıbaba, "Biz ilk defa besi hayvancılığına kilo başı bir lira, yani 250 lira her hayvana destek verdik." dedi. Bu desteğin ramazan ayı içinde hak sahiplerine ulaşacağını ifade eden Fakıbaba, "Sütte bazı sıkıntılar vardı. Kotalarla ilgili sıkıntılar vardı. Kotaları artırdık. Sıcak sütteki 2 kuruşu 3 kuruşa, soğuk sütteki 3 kuruşu 6 kuruşa yüzde yüz artırarak yine sütteki sıkıntıyı gidermek adına hem desteklerimizi artırdık hem de kotalarımızı yükselttik" diye konuştu.

'DÖVİZLERDEKİ DALGALANMADAN DOLAYI...'

Fakıbaba şöyle konuştu:

"Gıda, tarım ve hayvancılıkla uğraşan esnaf kardeşlerim Türkiye'nin en fazla onurlu, en fazla da istikrarlı para kazanma fırsatına sahip olacak kardeşlerimiz olacaklardır" diyen Fakıbaba, şöyle konuştu: "Buna emin olun. Zor dönemlerimiz olabilir. Bazen dövizlerdeki dalgalanmalardan dolayı yem fiyatlarında bazı sıkıntılar olabilir ama bunların hepsini tek tek aşacağız Allah'ın izniyle. Yeter ki, bize vermiş olduğunuz o desteğe devam edin. Biz de Allah'ın izniyle durmayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Sütte ve özellikle anaç koyun, keçi desteğinde ramazan ayında 755 milyon lirayı vatandaşımız kendi cebinde bulacaktır. 2002 yılında sadece gıda, tarım ve hayvancılığa 1,8 milyar lira verilirken, sadece anaç koyun ve keçiyle süt desteği için bu kardeşiniz 800 milyon liraya yakın paradan bahsediyor. Devletimizin, hükümetimizin çiftçiye vermiş olduğu önemin en önemli belirtilerinden birisidir bu. İnşallah bu desteklerimiz devam edecek."

'TÜRKİYE UÇACAK'

"İnşallah göreceksiniz birkaç yıla kadar bu ithalatlarımız da kesilecek. Özellikle kadın kardeşlerimiz ve genç kardeşlerimiz köylerde tarıma önem verdiklerinde, ürettiklerinde siz Türkiye'yi görün. Türkiye uçacak Allah'ın izniyle. Sizlerin sayesinde uçacak. Allah'ın izniyle başımızda Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu müddetçe de biz görevimize devam edeceğiz ve durmayacağız. 'Durmak yok, yola devam.' diyeceğiz."