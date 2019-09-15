Gıda Mühendisleri Odası: Hiçbir çaba siyanürü şirin gösteremez

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 'Siyanür vitaminlerde bulunan son derece yararlı bir maddedir' diyen altın madeni firması yetkilisinin sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Siyanür vitaminlerde faydalı değil aksine zehirleyici etkisi olan bir bileşiktir. Hiçbir çaba siyanürü şirin gösteremez. Gıda bilimi konusunda bilgi sahibi olmayan kişilerin yaptıkları bu açıklamalar, kendilerini gülünç duruma düşürmekten öteye geçmemektedir' denildi.

Fatsa’daki altın madeni sahasında incelemelerde bulunduğu sırada CHP'li Mustafa Adıgüzel'e, "Siyanür vitaminlerde bulunan son derece yararlı bir maddedir" diyen maden firması yetkilisinin sözlerine ilişkin TMMOB Gıda Mühendisleri Odası bir açıklama yaptı.

'SİYANÜR ZEHİRLEYİCİ BİR MADDEDİR'

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin açıklaması şöyle:

"Fatsa'da bir altın madeninde siyanür havuzuna düşen bir işçinin durumu hakkında bilgi veren yetkiliden siyanürün zararsız hatta vitaminlerde bulunan son derece faydalı bir madde olduğunu öğrendik. Neresinden tutsan elde kalacak bu açıklamadaki iyi olan tek şey siyanür havuzuna düşen emekçinin sağlık durumudur. Herkesin bildiği üzere siyanür katı, sıvı ve gaz halde bulunabilen zehirleyici bir maddedir. Bahsedilen vitamin B17 ve B12'dir. Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, vücudumuzdaki birçok reaksiyonun oluşabilmesi için gerekli olduğu gibi sinir hücrelerinin, alyuvarların ve DNA'ların sağlığı için de gerekli olan, suda çözünebilen bir vitamindir. B12 vitamini takviyeleri genellikle iki kaynaktan elde edilir: siyanokobalamin veya metilkobalamin. Her ikisi de bir corrin halkası ile çevrelenmiş bir kobalt iyonunu içerir. Metilkobalamin bir metil grubu içerirken, siyanokobalamin ise siyanür molekülü içerir."

'HİÇBİR ÇABA SİYANÜRÜ ŞİRİN GÖSTEREMEZ'

"Siyanokobalamin doğada bulunmayan B12 vitamininin sentetik bir şeklidir ve B12 vitamininin diğer formlarından daha kararlı ve uygun maliyetli olduğu için, takviyelerde daha yaygın kullanılır. Metilkobalamin ise siyanokobalaminin aksine, takviyelerin yanı sıra balık, et, yumurta ve süt gibi gıda kaynaklarından elde edilebilen, doğal bir B12 vitamini formudur. Buradaki kilit nokta, siyanokobalaminin insan vücuduna girdiğinde B12 vitamininin iki aktif formu olan metilkobalamin veya adenosylkobalamine dönüşmesidir. Siyanürün bir başka kaynağı doğada çeşitli meyvelerin (badem, elma, şeftali, kayısı, kiraz, erik, vb) tohumlarında bulunan, B17 vitamini olarak da bilinen amigdalindir. Amigdalin içeren çekirdekler, sindirim esnasında hidrolizle birlikte hidrojen siyanüre dönüşürler. Fakat oldukça az miktarda oldukları için idrar ile birlikte dışarı atılırlar.

Görüldüğü üzere siyanür vitaminlerde de faydalı değil aksine zehirleyici etkisi olan bir bileşiktir. Hiçbir çaba siyanürü şirin gösteremez. Gıda bilimi konusunda bilgi sahibi olmayan kişilerin yaptıkları bu açıklamalar, kendilerini gülünç duruma düşürmekten öteye geçmemektedir."