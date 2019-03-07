Gezi'nin en büyük 'mağduriyeti'ydi: Gezi Parkı iddianamesinde 'Kabataş' yok

Gezi Parkı eylemlerinin sürdüğü tarihlerde Kabataş'ta iskelede saldırıya uğradığını iddia eden Zehra Develioğlu müşteki olarak iddianamede yer almadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 657 sayfalık Gezi Parkı iddianamesi 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 24 Haziran'da Silivri'de görülecek.

Artı Gerçek'in haberine göre, Gezi Parkı eylemleri devam ederken 1 Haziran 2013'te Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'nun gelini Zehra Develioğlu, Kabataş'ta 6 aylık çocuğuyla "100 kişilik, yarıçıplak erkeklerin saldırısına uğradığını" iddia etmişti.

Gezi Parkı iddianamesinde, saldırıya uğradığını ileri süren Develioğlu'nun müşteki olarak yer almaması ve saldırı iddiasına yer verilmemesi dikkat çekti.

Avukat Özgür Karaduman, Twitter hesabından "Kabataş'ta deri eldivenli Gezicilerin saldırdığı iddia edilen Zehra Develioğlu, Gezi iddianamesinin 746 müştekisi (saldırıdan zarar gören) arasında yok. İddianamede saldırı iddiası da yok, görüntü de yok. Ne dersiniz?" paylaşımında bulundu.

'ÜZERLERİ ÇIPLAK, ELLERİ DERİ ELDİVENLİ...'

Star Gazetesi'nden Elif Çakır, Kabataş olayından kısa bir süre sonra kendisine ulaşan Develioğlu'nun şunları söylediğini aktarmıştı:

"Kabataş'taki kalabalığı fark ettim. Ne olduğunu anlayamadığım bir anda üzerleri çıplak, elleri deri eldivenli, başlarında tuhaf bantlı 70-100 kadar adamın ortasında kaldım. Üç dört kişi üzerime idrarlarını yaptı. Bir kadın 'Başörtüsüne i….n' diye bağırıyordu."

HÜRRİYET YAZARI 'MAALESEF GERÇEK' DEMİŞTİ

Hürriyet Gazetesi yazarı İsmet Berkan attığı Twitlerle "Çok ama çok acı bir öykü. Maalesef gerçek" diye yazmış; ardından da "MOBESE görüntüleri dahil pek çok şey var, savunulur tarafı olmayan bir olay" tweet'i atmıştı. Berkan, "Siz izlediniz mi?" sorusuna da yine Twitter'da "evet" yanıtını vermişti.

Berkan, daha sonra olayın gerçek olmadığının anlaşılması üzerine özür dilemişti.

GÖRÜNTÜLERDE SALDIRIYA RASTLANMADI

Zehra Develioğlu röportajından sonra 2013 yılının Haziran ayında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Bölgedeki MOBESE'ler ve Kabataş'a çıkan yollardaki güvenlik kameraları izlendi, görüntülerde saldırıya rastlanmamıştı.

Olayın üzerinden 9 ay geçtikten sonra ulusal bir televizyon kanalı Develioğlu'nun Kabataş iskelesi önünde beklediği süreyi içeren kamera görüntüsünü yayınladı. Bu görüntülerde Develioğlu'nun yanından küçük bir grup yanından geçip gidiyordu ve saldırı yoktu.