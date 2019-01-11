Gezi'de yaralanan Aydoğan'ın itirazı kabul edildi: 16 polis hakkında soruşturma açılabilir

Gezi Direnişi sırasında ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın 16 şüpheli polis hakkında soruşturma açılması için yaptığı başvuru mahkeme tarafından kabul edildi. Dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin, polisler hakkında soruşturma açılmasına izin vermemişti.

2013 yılında Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan ve polis tarafından dövülerek ambulansa bindirilen Aydın Aydoğan’ın açtığı davada 16 polisin yargılanmasının önü açıldı.

Olayın ardından ancak bir yıl sonra ifadesi alınabilen 16 polis hakkında soruşturma açılması, 2016 yılında dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından engellenmişti. Valiliğin engellemesine itiraz eden Aydın Aydoğan’ın talebi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından haklı bulundu.

Mahkeme polisler hakkında soruşturma açılmasının idari izne tabi olmadığına karar verdi. Böylece, Aydoğan’ın yaralanmasına sebep olan 16 polis hakkında altı yılın ardından soruşturma açılmasının önü açıldı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin kararında “Olayda haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerlerine atılan fiilin efrada kötü muamelede bulunmak olmasına göre; memurların görevleri sırasında insanları itip kakması yahut hakaret etmesi gibi eylemleri suni muamele imaline ilişkin olup bu durumda hazırlık soruşturması yapılmasının 4483 sayılı Yasa kapsamında idari izne tabi olmadığı anlaşıldığından itirazın kabulüne karar verilmiştir” denildi.

GEZİ'DE YARALANANLAR İÇİN UMUT OLDU

Aydın Aydoğan kararın ardından Gezi Direnişi’nde yaralanan ve davası “faili meçhule düşen” çok sayıda kişinin kendisini arayarak süreçle ilgili bilgi aldığını söyledi.

Aydoğan sözkonusu 16 polisin beş buçuk yıl önceki toplu Gezi dosyasında savcı tarafından tespit edilen, gaz fişeği kullanan polisler olduğunu söyledi. Daha sonraki süreçte Vali Vasip Şahin’in bu polisler hakkında soruşturma izni vermediğini belirten Aydoğan, dosyanın “faili meçhule düştüğünü” söyledi.

SAVCILIĞA BAŞVURUDA BULUNACAK

Bu polislerin çoğunun Cemaat soruşturmalarında ya yerlerinin değiştirildiğini ya da görevden alındıklarını öğrendiğini belirten Aydoğan, Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptıkları itirazın kabul edilmesinin ardından dosyayı faili meçhulden alarak savcılığa soruşturma açılması ve mahkemeye taşınması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

'ALTI YILDA BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI'

“Hukukta usul esastan önce gelir diye bir kural var. Burada İdare Mahkemesi bu usulün yerine getirilmesi gerektiğini ortaya koydu” diyen Aydoğan “Biz altı yıldır nelerle uğraşıyoruz, bu dosyada başımıza gelmeyen kalmadı. Yedi tane savcı değiştirildi, biri (Mehmet Selim Kiraz) öldürüldü adliyenin içinde. Hastane raporlarımız değiştirildi. İşten çıkarıldım” dedi.

'DOSYALARI KAPATMAK İÇİN 10 YILIN DOLMASINI BEKLİYORLAR'

Aydoğan kararın duyulmasının ardından Gezi’de yaralanan çok sayıda kişinin kendisini aradığını belirterek “Nasıl yaptınız da bu noktaya getirdiniz diye sordular. Birçoğu korkudan davasını takip edemiyor bile. Çoğu dosya faili meçhule bırakılmış. 10 yıllık süreci bekliyorlar, 10 yıldan sonra hepsini kapatacaklar zaten” diye konuştu.

'EMRİ VEREN DE UYGULAYAN DA BELLİ'

Bu kararın örnek olmasını istediğini belirten Aydoğan “Emri veren ve uygulayanlar belli zaten. İsimleri belli ama devlet suçluları korumayı tercih ediyor. Biz istiyoruz ki adalet gelsin. Büyük bina yapmakla adalet olmuyor, adalet uygularsan oluyor” dedi.

