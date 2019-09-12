Gezi'de gözünü yitiren Erdal Sarıkaya'nın dosyası faili meçhule gönderildi!

Haziran Direnişi'nde polis saldırısı sonucu gözünü yitiren Erdal Sarıkaya'nın dava dosyası ikinci kez Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderildi. Sarıkaya bireysel başvuru hakkını kullanarak AYM'ye başvurduğunu söyledi.

Gezi’deki polis saldırısı sonucunda bir gözünü yitiren Erdal Sarıkaya'nın dava dosyasının ikinci kez "Faili Meçhul Suçlar Bürosu"na gönderilmesine karar verildi.

Yıllardır süren dava dosyasının kapatılmak istenmesine karşı hukuk mücadelesine devam edeceğini belirten Erdal Sarıkaya, kararın hukuk dışı olduğunu söyledi.

Sarıkaya, bireysel başvuru hakkını kullanarak AYM'ye başvurduğunu, oradan gelecek karar doğrultusunda da davayı AİHM'e taşıyabileceğini belirtti.

'KARAR HUKUK DIŞIDIR'

soL'a konuşan Sarıkaya, dosyada gelinen son duruma ilişkin şunları söyledi:

"6 yıl boyunca hukukun nasıl katledildiğini, bağımsız yargının aslında bağımlı olduğunu, adliyelerin nasıl saraya dönüştüğünü, yargının almış oldu kararlarının meşrulugunu yitirdiğini görmüş oldum. Dosyamın faili meçhul büroya gönderilmesi tamamiyle hukuk dışıdır. Gezi davalarının failleri de, onları koruyanlar ve kahraman ilan edenler de kamuoyu tarafından bilinirken, dosyanın bu şekilde kapatılmaya çalışılması siyasi bir karardır."

'DOSYA KAPATILMAK İSTENİYOR'

"Emniyet unsurlarının tek adam sisteminin vermiş olduğu destekten dolayı dosya ile ilgili alakasız cevap vermeleri, yargı mensuplarının ise korkularından dolayı dosyanın üzerine gidememeleri, Gezi Direnişi'ni kana bulayanları ortaya çıkartmak için sunduğumuz bütün öneri ve talepleri görmemezlikten gelmeleri tamamiyle iktidarın Gezi'ye karşı beslediği kin ve nefretin yansımasıdır. Yaşananlar dosyanın faili meçhul büroya gönderilerek zaman aşımı ile kapatılması girişimidir."

'BU ÜLKE HUKUK DEVLETİ OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR'

"Bizleri katleden, karanlığa mahkum edenler, rahatlıkla görevlerinin başındadır. Hesap sorulmadan yaptıkları yanlarına kâr kalarak yaşamlarına devam etmektedirler. Bu ülke hukuk devleti olmaktan çıkmış adeta krallık yönetimi altına girmiş, sadece tabela ismi Cumhuriyet olan bir devlet haline gelmiştir. Gezi davaları Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu kamuoyuna ve dünyaya ispatlayacağı nadir davalardan olmasına karşılık dosyanın bu şekilde kapatılması hukukun, adaletin, demokrasinin askıya alındığının yegane kanıtıdır."

'ERDOĞAN'IN GEZİ NEFRETİ DOSYANIN İLERLEYİŞİNİ BELİRLİYOR'

"Her seferinde Gezi'ye kin ve nefret kusan Recep Tayip Erdoğan'nın açıklamaları, dosyanın ilerleyişinde de belirleyen tek faktördür. Geçmiş olduğu gibi tek adam rejimi yıkılacak, o gün bu dosyalar da yeniden açılacak ve failler ile onları koruyanlar da, yargı karşısında hesap vereceklerdir."

Sarıkaya daha önce Savcılık üzerinden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden olay gününe ait telsiz kayıtları talep etmiş ancak kendilerine 155 ihbarları gönderilmişti. Üstelik yollanan evraklarda da silinmiş kayıtlar yer.