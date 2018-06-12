Gezi'de gözünü kaybeden Sarıkaya'nın davasında görüntüler yeniden incelenecek

Haziran Direnişi'nde polisin attığı gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu sağ gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya’nın açtığı davanın 7’nci savcısı, dosyayı Jandarma Kriminal Büro’ya göndererek görüntülerin yeniden incelenmesini istedi. Daha önceki incelemelerde kimlikleri belirlenen polisler hakkındaysa hâlâ bir işlem yapılmadı.

Haziran Direnişi sırasında Taksim’de polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan ve sağ gözünü yitiren Erdal Sarıkaya’nın davası aradan geçen beş yıla karşın sonuçlanmadı. soL Haber’e konuşan Sarıkaya, direnişin beşinci yılına dek davaya bakan savcıların defalarca değiştiğini, son olarak yedinci savcının dosyayı Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği’ne göndererek 12 Haziran 2013 gecesi yaşanan olayın görüntülerinin tespitini talep ettiğini belirtti.

Sarıkaya daha önce savcı Mehmet Selim Kiraz döneminde de görüntülerin incelenmesi için kriminal büroya gönderildiğini, bu incelemede soyadları ve sicil numaraları belli 6 polisin ve eşkali belli 2 amirin belirlendiğini ancak polislerin bulunup ifadeye çağrılmadığını söyledi.

SAVCILAR DOSYAYI KAPATMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTI

Sarıkaya “Dosyaya bakan altı savcı vermiş olduğum bu polislerin bulunup ifadelerinin alınması talebime ve bunlardan şikayetçi olduğumu belirtmeme karşın dosyayı kapatmak için ellerinden geleni yaparak bu polisler hakkında ek kovuşturmaya gerek olmadığı kararı aldılar” dedi. Karara itirazlarının 9. ve 2. Sulh Ceza hakimlikleri tarafından reddedildiğini belirten Sarıkaya, bunun üzerine, kask numaraları belli olan bu polisler hakkında hiçbir işlem yapılamaz hale geldiğini ifade etti.

YENİ İNCELEME SONUCU POLİSLER SORUŞTURMAYA DAHİL OLABİLİR

Dosyasının daha sonra faili meçhul bürosuna gönderildiğini ancak Anayasa Mahkemesine başvurmasının ardından yeniden memur soruşturma savcılığına devredildiğini hatırlatan Sarıkaya, davanın 7’nci savcısı tarafından atılan bu adımın önemli olduğunu ve polislerin yargılanmasının önünü açabileceğini belirtti.

Sarıkaya “Yapılan incelemeler doğrultusunda aynı polislerin tespit edilmesi doğrultusunda 9. ve 2. Sulh Ceza hakimliklerinin almış olduğu kararlar hükümsüz olacak ve bu polisler yeniden soruşturmaya dahil olabilecek. Tabii bu büyük bir adım olacak. Diğer Gezi dosyalarına da emsal teşkil edeceğine inanıyorum” dedi.

GEZİ DAVALARI KAPANAMAZ

Sarıkaya şunları kaydetti:

“Gezi’nin 5. yılında hukukun nasıl çiğnenerek suçluların gizlenmeye çalışıldığını, adalet dağıtması gereken kişilerin iktidarın güdümünde nasıl hareket edip karar aldıklarını gördüm. Bu kabullenilecek bir şey değil. Yapılanlar tamamıyla beni bıktırmak ve mücadelemden vazgeçirmek içindi. Şunu belirteyim, Gezi davaları asla kapanacak davalar değil. Emri veren ve katilleri kahraman ilan edenler evrensel hukuka bağlı mahkemeler karşısında yargılanana kadar mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim.”