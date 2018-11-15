Gezi’de ‘gaz sıkın’ emri veren eski emniyet yetkilisine yakalama kararı

2013 yılında Haziran Direnişi sırasında 'kırmızılı kadın' olarak anılan Ceyda Sungur’un yüzüne gaz sıkılması talimatını verdiği iddiasıyla yargılanan dönemin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli hakkında, duruşmalara katılmadığı için yakalama kararı çıkarıldı.

Haziran Direnişi eylemlerinde Gezi Parkı’nda daha sonra “kırmızılı kadın” olarak anılan Ceyda Sungur’un yüzüne gaz sıkılması talimatı verdiği iddiasıyla yargılanan eski il emniyet müdür yardımcısı Ramazan Emekli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar, Emekli’nin duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle verildi.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir önceki celsede hakkında zorla getirme kararı çıkarılan tutuksuz sanık Ramazan Emekli katılmadı. Ceyda Sungur'un avukatı İlkay Bahçetepe, Ramazan Emekli hakkında zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, Emekli'nin savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

28 Mayıs 2013 günü Gezi Parkı’nda çevik kuvvet polisi Fatih Zengin’in şikayetçi Ceyda Sungur'a yüzünü hedef alarak biber gazı sıktığı, bu olayla ilgili açılan başka bir davada ceza aldığı ve burada yaptığı savunmada "Talimatı amirlerimden aldım” dediği hatırlatılmıştı. İddianamede, sanıklar Ramazan Emekli ve Mehmet Zeki Bayrak hakkında "Görevi kötüye kullanmak" ve "Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması" suçlarından 1'er yıldan 3,5'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

Öte yandan sanık Ramazan Emekli hakkında Gezi Parkı’nda çadırların yakılması talimatı verdiği iddiasıyla yargılandığı davada da "Görevi kötüye kullanma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından toplam 10 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme verdiği hapis cezası ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.