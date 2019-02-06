Gezici Araştırma anket sonuçlarını açıkladı

Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, 31 Mart seçimlerine ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.

Gezici Araştırma Şirketi, 7 büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonucuna göre İstanbul, Ankara, Aydın ve Hatay'ı AKP adayı, Adana'yı ise MHP adayı önde götürüyor.

Ankete göre Bursa'da yarışı CHP adayı, Mersin'de İyi Parti adayı önde götürüyor.

Gezici'nin anket sonuçları şöyle:

İstanbul: Binali Yıldırım, yüzde 54.2

Ankara: Mehmet Özhaseki, yüzde 52.2

Adana: Hüseyin Sözlü, yüzde 57.7

Bursa: Mustafa Bozbey, yüzde 48.8

Mersin: Burhanettin Kocamaz: yüzde 33.2

Aydın: Mustafa Savaş, yüzde 52.2

Hatay: İbrahim Güler, yüzde 53.8