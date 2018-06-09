Gezici anket sonucunu açıkladı

Araştırma şirketi Gezici, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı çalışmanın sonucunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala anket savaşları devam ediyor.

Araştırma şirketi Gezici'nin son anketine göre, kararsızların da dağılımı yapıldığında cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 48,7, CHP’nin adayı Muharrem İnce 25,8, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 14,4, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 10,1, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 0,6, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek 0,4 oranında oy alıyor.

Araştırma sonucunda seçmenlerin 1 Kasım 2015 seçimlerinde kime oy verdiği ile 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediği arasındaki ilişki de incelendi. Buna göre AKP’ye oy verenlerin yüzde 89,8’i Tayyip Erdoğan’a oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 6,2’si Meral Akşener’e ve yüzde 2,9’u Muharrem İnce’ye oy vermek istediğini söylüyor.