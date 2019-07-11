Gezi davasının mahkeme başkanı değişti

Gezi davasının mahkeme başkanı Utku Ercan’ın yerine mahkeme üyesi Mahmut Başbuğ atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nce yayımlanan kararla yeri değiştirilen hakimler arasında Gezi davasının hakimi de yer aldı.

HSK birinci bölge adli yargı ve bazı yer idari yargı hakimleri ile bazı yer bölge idare mahkemesi üyelerinin müstemir yetkilerini inceleyerek yeniden belirledi. HSK Birinci Dairesinin kararı, kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Kararla adli yargı birinci bölgede bin 915, idari yargı ilk derecede 291 hakimin, bazı yer bölge idare mahkemelerinde ise 57 üyenin müstemir yetkileri incelenerek yeniden belirlendi.

Karara göre, Gezi davasının görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı hakim Utku Ercan'ın yerine aynı mahkemenin üyesi hakim Mahmut Başbuğ atandı. Utku Ercan ise İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına atandı.

