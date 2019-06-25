Haziran Direnişi'nin yargılanmak istendiği 'Gezi Davası'nda ikinci duruşma başladı.

Haziran Direnişi'nin yargılanmak istendiği "Gezi Davası"nda ikinci duruşma başladı.

Dünkü savunmaların ardından bugünkü duruşmada ilk olarak Avukat Can Atalay konuşuyor.

Duruşmadan notlar paylaşan TKP'li Hukukçular'ın paylaşımına göre, Atalay'ın savunması şu şekilde:

Bu iddianame Türkiye tarihinin en onurlu mücadelesini karalamaya çalışmasıdır.

İfade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma hakkı, çevrenin korunmasından iddianamede bahsedilmemektedir.

Taksim Dayanışması'nda tercüme yapan arkadaşımız için, bizim için ağırlaştırılmış müebbet isteniyorsa suçun maddi unsurlarının somut olarak ortaya koyulması gerekir.

Ceza hukukunun hiçbir yerinde yeniden kiymetlendirme diye hukuki bir kurum yoktur.

Siyasi iktidar başa çıkamadığı bir olayı, FETÖ'cüler ile karalamaya çalışmıştır. Bu iddianame yamalı bir bohçadır.

Bu onurlu direnişinin fonlarla yürütüldüğü iddia edilemez. Gezi böyle kirletilemez. Biz Gezi'den sonra bize yüklenileceğini biliyorduk.

Devlet yönetimine katılımın tek biçimi sandık değildir. Dava açarak, imza toplayarak, itiraz yolu ile yönetime katılmaya çalışıyoruz.

Savcı benim Gezi’de yediğim yalancı dolmaları Osman Kavala’nın finanse ettiğini söylüyor. Gezi'ye tüm ülkeden yiyecek, içecek ve destek gelmiştir. Gezi'yi böyle küçümsemeyin.

Seçilmiş hükümet olmak kimsenin Anayasaya aykırı davranmasını, hukuku çiğnemesini haklı kılmaz. Gezi Parkı direniş hakkının kullanılmasıdır. İddianamenin eksiği budur.

Taksim Dayanışmasının talebi olmasa da, Gezi direnişinde kendiliğinden dile getirilen 'Hükümet İstifa' sloganı meşrudur.

Sanıkların özel olarak Taksim Dayanışmasının Anayasal düzene şirk koştuğu iddia edilmiştir iddianamede. Savcının dikkatini çekmek isterim 'Şirk koşmak' hukuki değil, dini bir kavramdır.