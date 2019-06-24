Gezi Davası başlıyor

Haziran Direnişi'ne ilişkin dönemin Cemaat savcıları tarafından başlatılan 'Gezi Soruşturması'nın ardından açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek.
Aralarında Osman Kavala’nın da bulunduğu 2’si tutuklu, 16 ismin yargılanacağı dava Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde başlayacak.
Dava kapsamında "yargılanan" Osman Kavala ve Bernard Van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu halen tutuklu bulunuyor.
Bugün ilk kez hâkim karşısına çıkacak olan Osman Kavala, 18 Ekim 2017’de gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.
Yiğit Aksakoğlu ise aynı soruşturma kapsamında 16 Kasım 2018’de yapılan operasyonun ardından tutuklanmıştı.