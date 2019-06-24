Gezi Davası başladı

Haziran Direnişi'ne ilişkin dönemin Cemaat savcıları tarafından başlatılan 'Gezi Soruşturması'nın ardından açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

Aralarında Osman Kavala’nın da bulunduğu 2’si tutuklu, 16 ismin yargılanacağı dava Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde başladı.

Dava kapsamında "yargılanan" Osman Kavala ve Bernard Van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu halen tutuklu bulunuyor.

Bugün ilk kez hâkim karşısına çıkacak olan Osman Kavala, 18 Ekim 2017’de gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Yiğit Aksakoğlu ise aynı soruşturma kapsamında 16 Kasım 2018’de yapılan operasyonun ardından tutuklanmıştı.

OSMAN KAVALA SAVUNMASINA BAŞLADI

Duruşmayı takip eden TKP'li Hukukçular, Osman Kavala'nın savunmasını paylaştı:

İddianamede iddialar sonlandırılmamıştır. Bana yapılan suçlamalar haysiyet kırıcıdır. Hayatımın hiçbir safhasında seçim dışında rejim değişikliği fikrine yakın olmadım. Her zaman barıştan ve demokrasiden yana oldum. Bilgisayarımda telefonlarımda silinmiş veya sifreli hiç bir mesaj yoktur. Telefonlarım gezi olaylarından önce dinlenilmeye başlanmıştır. Gazete yazılarım alınarak somut delil olmadan, savunmamı almadan iddianameyi hazırlamak FETÖ usulüdür. Benim veya iddianamede yer alan vakıfların hesabında olağanüstü bir hareketlilik yoktur. Her fonun nereye aktarıldığı yer bellidir. Söz konusu fonlar vakıfların kültür ve sanat etkinlikleri ıçin kullanılmıştır. Tüm bunlara dair belgeleri sunacağız. Etkinlikler hepsi yasaldır ve kamu yararınadır.

Bu iddialar halk hareketini de küçümsemektedir. Ayrıca Arap Baharı süresinde Soros da etkili degildir

Gezi eylemlerine katılanlar etnik kökenlerinden, cinsiyetlerinden bağımsız olarak kamusal haklarının ellerinden alınmasına tepki göstermişlerdir. Plansız, kendiliğinden ve lidersiz bir harekettir.

Polisin sert müdahalesi ve hukuka uygun olmayan gaz fişeği kullanımı gezi olaylarını büyütmüştür. Tepkiyi çoğaltmıştır. Bir odak tarafından planlanması mümkün değildir.

Gezi Parkı'ndaydım. Gezi'ye fidan da dikmiştim. Çevreye karşı duyarlıyım çünkü. Tema'nın kurucusu üyesiyim. Taksim Dayanışmasının üyesiyim. Ofisim Gezi Parkı'nın karşısında ve hayatımın önemli bir parçası Gezi. Gezi Parkı'nın park olarak kalmasından yanayım.