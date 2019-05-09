Gezen'in pasaportuna sehven el koyan bir komik faşizm

Müjdat Gezen'in pasaportuna hiçbir gerekçe gösterilmeksizin el konulması ve yurtdışı turnesine çıkışının engellenmesine sanatçılardan tepkiler geliyor. Gezen'in iki meslektaşı Orhan Aydın ve Cansu Fırıncı, yaşananları soL'a anlattı. Cansu Fırıncı, Gezen'in pasaportuna "sehven el konulduğu ve iade edileceği" açıklamasını da değerlendirdi.

Tiyatro sanatçısı Müjdat gezen'in pasaportuna bu sabah turne için yurt dışına çıkmak üzere geldiği Sabiha Gökçen Havalimanında el konulması sonrasında olaya dönük tepki büyüyor.

Gezen'in iki meslektaşı Orhan Aydın ve Cansu Fırıncı, düşüncelerini soL'a anlattılar.

ORHAN AYDIN: BU, AÇIK ADIYLA FAŞİZMDİR

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın şunları söyledi:

Bu açık adıyla faşizmdir. Bir yandan Anadolu coğrafyasında valilikler, kaymakamlıklar aracılığıya oyunlar yasaklanırken, diğer yandan 80 yaşına merdiven dayamış ülkenin tanınmış bir sanaçısına bunun yapılması, hiçbir gerekçe göstermeksizin pasaportuna el konularak fiili yurtdışı yasağı getirilmesi açık adıyla faşizmdir. AKP artık eli, ayağı, aklı birbirine dolaşan, ne yapacağını bilemez bir yapı haline dönüşmüştür. Çeteler ellerini kollarını sallayarak dolaşırken, böyle bir uygulamanın bir sanat yaratıcısına getirilmesi kabul edilmez.

CANSU FIRINCI: BU DÖNEM ANCAK EMEKÇİLER İLE EMEKTEN YANA SANATÇILARIN KOLKOLA GİRMESİYLE AŞILIR

Tiyatro sanatçısı Cansu Fırıncı da, cumhurbakanına hakaret suçlamasıyla özellikle toplumun yakından tanıdığı sanatçılara dava açılmasının, hem topluma korku salmak için hem de AKP'nin temsil ettiği sermaye düzeni karanlığına sanatçıları boyun eğdirmek için sistematik hale getirilmiş uygulamalar olduğunu ifade ederek, şunlarını söyledi:

"Bununla beraber devlette liyakat sistemi ortadan kaldırıldığından, cemaatler ve tarikatlar özellikle güvenlik birimlerine konuşlandırıldığından ve devletin değişik birimleri arasında koordinasyon ortadan kalktığından 'sehven' yani yanlışlıkla, Müjdat Gezen'in pasaportuna el konularak turneye gidişi engellendi. Hemen akabinde pasaportun iade edileceği açıklandı. Bu da toplumun muhalif kesimlerinin reflekslerinin ölçülmesiyle ilgili, alışageldik bir AKP tutumu. Yanlışlıklar tragedyası ile yanlışlıklar komedyası arasında gezindiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bizim de Nâzım Hikmet'ten sahneye uyarladığımız tiyatro oyunu Taranta Babu, Amasya Belediyesi tarafında politik olduğu gerekçesiyle salon tahsisi iptal edilerek fiilen engellendi. Burda da MHP'li bir belediye 'yanlışlıkla' salonu bize tahsis etmiş. Onların ideolojisi zaten Nâzım Hikmet'e kapılarını açmaya elvermez. Ancak miting meydanlarında Nâzım Hikmet şiirleri okuyup prim yapmaya çalışırlar. Bu dönem, emekten yana sanatçılar ile emekçilerin kolkola girerek örgütlenmesi ve birlikte mücadele etmesiyle aşılabilir. Gelin bu yanlışlıklar düzenine bir an önce son verelim."