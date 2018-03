GetContact... Tehlikenin farkında mısınız?

Son günlerde patlama yapan ve binlerce yeni kullanıcıya ulaşan GetContact'ın neden olabileceği riskleri sizler için derledik... Kısacası, bu uygulama, siz izin verdikten sonra, akıllı telefonunuz üzerinde bulunan her şeye erişebiliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 20/12/2017 tarihli “Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması” kararına istinaden bir anda popüler hale gelen GetContact adlı mobil uygulamanın da arasında bulunduğu 25 mobil uygulama için Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından inceleme başlatıldı [1].

Basında bu ürün hakkında çıkan olumsuz haberler, Apple ve Google’ın bu uygulamayı App Store’larından kaldırmaları ve BTK’nın başlattığı inceleme sonrasında, GetContact uygulamasının resmi web sayfasında konuyla ilgili bir bildiri yayınlandı [2]. “Türkiye’de Bulunan Kullanıcılarımız İçin Basın Bültenimiz” başlıklı bu bildiride, kısaca, kullanıcılara yönelik şöyle bir açıklama yapılmış:

“Son zamanlarda basında yer alan asılsız haberler nedeniyle bu bildiriyi yayınlama gereği duyuyoruz. GetContact tüm dünyada hizmet sunan; Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Brezilya başta olmak üzere birçok ülkede hizmet sunan bir çağrı tanımlama uygulamasıdır. GetContact hizmet sunduğu ülkelerin regülasyonlarına uyum sağlamak için yoğun çaba gösterir ve hükümetlerle iş birliği içinde hizmet sunar. Günlük aktif kullanıcı sayısı 3 milyon, aylık aktif kullanıcı sayısı 20 milyonu aşan GetContact tüm kullanıcılarının verilerini özenle korur.”





Peki, gerçekten de GetContact kullanıcıların verilerini “özenle” koruyor mu? Bu soruya yanıt vermeden önce, kısaca GetContact uygulaması ne yapar, onu açıklayalım…

GetContact NEDİR?

Özellikle son beş yıldır telefon dolandırıcıları, gecikmiş kredi kartı/kredi borcu için arayanlar, yer-zaman dinlemeyen cevval pazarlamacılar ve “tele-sapıklar” yüzünden yurttaşlarımız, tanımadıkları numaralardan gelen çağrıları yanıtlama konusunda endişe duyar hale geldiler. Bu konuda da TrueCaller, GetContact ve CIA gibi uygulamalar yurttaşların yardımına koştu.

Bu tür uygulamalar, mobil cihazınıza kurulurken, telefon rehberinizdeki numaralara erişim izni istiyor. Siz erişim iznini verdiğiniz anda, rehberinizde kayıtlı bulunan kişi ve kurumlara ait telefon numaralarının yanı sıra, e-posta adresleri ve diğer iletişim bilgileri de bu uygulamanın bağlı olduğu ortak veri tabanına aktarılıyor.

Böylece, kullanıcılar, kendilerini arayan numaranın “kim olduğunu” öğrenmek istediklerinde, sorgulama bu ortak veri tabanı üzerinden gerçekleştiriyor. Sizi arayanın kim olduğunu öğrendiğiniz gibi, insanların sizi hangi isim veya rumuzlar ile kaydettiklerini de görebiliyorsunuz.

Peki, bu tür uygulamalar gerçekten de güvenli mi? Sizin “izniniz” ile bile olsa, sizden elde edilen veriler ve içerik, gerçekten de sizin bilginiz ve onayınız doğrultusunda “iyi amaçlar” için mi kullanılıyor?

GetContact, KULLANICILARININ VERİLERİNİ ÖZENLE KORUYOR MU?

GetContact uygulaması, sadece telefon rehberiniz ile yetinmiyor; bunun yanı sıra, SD kart/USB için de erişim izni istiyor. Hatta, sunduğu bazı “özel servisler” için sizden faturalandırma iznini talep ediyor.

Bakın, GetContact kendi sitesinde yayınladığı bildiride, sizden topladığı bilgileri nasıl kullanacağını ve kimler ile paylaşacağını nasıl açıklamış:

“GetContact verilerinizi 3. taraflara satıyor mu? Hayır. GetContact'ın ücretli üyelik ve uygulama içi reklam sunumlarından gelir elde eder. Ücretli üyelik ve uygulama içi reklam sunumumuz şu an Türkiye kullanıcıları için aktif değildir; fakat Mayıs 2018 tarihinde ücretli üyelik ve uygulama içi reklamlar sunan yeni bir güncelleme yayınlayacağız. Kullanıcı sözleşmemizde de belirtildiği gibi veri paylaşımı, ücretli abonelikler için faturalandırma, doğru veri analizi, veriyi şekillendirme ve hizmetlerimizi iyileştirme vb. yardımcı araçlar kullanmak için üçüncü taraf sağlayıcılar ile iş birliğine girebiliriz ve “çerez kullanımı” gibi sınırlı veri paylaşımında bulunabiliriz. Telefon numaranız, kişisel bilgileriniz diğer önemli bilgilerinizin üçüncü taraflarla paylaşımı söz konusu değildir.”

En son cümlesi ile çelişen GetContact, aslında, kullanıcılarından topladığı bütün bilgileri işleyip, bunları üçüncü parti firmalar ile paylaştığını/paylaşabileceğini açık bir şekilde ifade ediyor.

PEKİ, GetContact SİZDEN NE TÜR BİLGİLER TOPLUYOR?

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere, bu uygulama, siz izin verdikten sonra, akıllı telefonunuz üzerinde bulunan her şeye erişebiliyor. Sadece rehberinizde kayıtlı olan kişileri değil, telefonunuz üzerinden gerçekleştirilen ve cevaplanan aramalar, Internet üzerinde gerçekleştirdiğiniz her türlü işlem, e-posta mesajlarınız, SD kartınızda saklı size özel fotoğraf, video, dokümanlar, yaptığınız tüm ağ bağlantılar, chat konuşmaları, kullandığınız diğer uygulamalar, vs. her şey bu uygulama üzerinden alınarak, işlenebilir ve üçüncü taraflar ile paylaşılabilir. Elinizden düşmeyen akıllı telefonda tutulan size ait olan her şeyin ve her türlü bilginin alınıp işlenmesi riski var. Bu uygulamaya kayıt olunurken kullanılan Facebook onayı da, sizin sosyal medya üzerinden takip edilmeniz için gerekli doneleri sunabilir.

Girişimcilerinden birinin Türkiye’li olduğu GetContact uygulamasının ayda 500 milyona yakın yeni kullanıcı tarafından indirilmesi [4] de reklam firmalarının ağzını sulandıran bir etken. Haliyle, durum buyken ve Cambridge Olayı’nın izleri halen tazeyken bu tür soruların gündeme gelmesi son derece normal. Zira, kapitalizmde insanların ürettikleri kadar, onların özlük bilgileri ve özel yaşamları da metaya dönüştürülüyor.

Kaynakça

[1] Hürriyet Gazetesi’nin Haberi, http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/rehberde-nasil-gorunuyorum-btk-hare...

[2] getContact Resmi Web Sitesi, https://www.getcontact.com/en/

[3] GetContact Uygulamasına Güvenebilir miyiz?, WebTekno, http://www.webtekno.com/getcontact-uygulamasina-guvenebilir-miyiz-h43123...

[4] Apple'dan 'GetContact' kararı (GetContact'ın arkasından bir Türk girişimci çıktı), NTV, https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/appledan-getcontact-karari-getco...