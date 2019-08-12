Gericilik zararlı: Ortodoks papazın vaftiz şiddeti

Rusya'da vaftiz töreni sırasında 'direnen' bebeği yaralayan papaz hakkında aile dava açtı. Papaz 'annenin fazla duygusal davrandığını' düşünüyor.

Rus ortodokslarının geleneğine göre bebeğin vaftiz edilmesi kutsal suya üç kez batırılıp çıkarılmasıyla gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu St. Petersburg’dan 40 kilometre uzaktaki Gatchina kentindeki küçük bir klisede yaşanan olayda, papazın vaftiz töreni sırasında sert davranışıyla yaraladığı bebeğin ailesi papazdan şikayetçi oldu.

Ailenin polise başvurmasının ardından, papazın davranışı için özür dileyen kilise yetkilileri, papaz Vasily Necheporenko’nun (Fotyos) davranışlarını çılgınlık olarak niteledi ve bu tür “uygunsuz” davranışların kilisenin misyonuna zarar verdiğini söyledi.

BİR MÜMİNİN YORUMU: 'İÇİNE ŞEYTAN GİRMİŞ'

Olay sırasında kilisede bulunanlar papazın delirdiği yorumunu yaparken, ayinde hazır bulunanlardan birisi “papazın içine şeytanın girmiş olduğu” yorumunu yaptı.

Bebeğin suya batırılırken papaza direndiği, papazın sertleşmesi üzerine annenin müdahale ettiği ve papazın anneyi de zorla uzaklaştırarak sürdürdüğü tören sırasında bebeğin yaralandığı söylenirken, papaz Fotyos olağanüstü bir şey yaşanmadığını öne sürdü ve anneyi suçladı.

Annenin aşırı duygusal olduğunu söyleyen papaz, vaftiz törenine de hazırlıksız geldiğini savundu.

Papaz, bebeğin yaralandığını da inkar etti.