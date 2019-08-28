Gericilik sürdükçe kadın cinayetlerinin artması kaçınılmaz

Enver Aysever’in Halk TV’de yayınlanan programına katılan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, Emine Bulut cinayetinin ardından ‘O da boşanmasaydı’ gibi söylemlere devletin ‘kadınların boşanması bir haktır’ diye yanıt vermek yerine ‘kadınlar bizim emanetimizdir’ dediğini söyledi. Erden AYM’nin dini nikahı ‘özgürleştirerek’ çocuk istismarlarının önünü açtığı belirtti.

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden, Halk TV’de Enver Aysever’in Ayrıntılar programında kadın cinayetlerinin neden politik olduğunu anlattı.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında resmi rakamlara göre 66 kadın cinayeti işlendiğini belirten Erden, 2018 yılında ise bu rakamın 440 olduğuna dikkat çekti. Kadın cinayetlerindeki bu artışın başlıca nedeninin gericilik olduğunu vurgulayan Erden, AKP “kadın erkek eşit değildir”, “kadınlar bizim emanetimizdir, bizim çantamızdır” gibi söylemlerini sürdürdükçe bu cinayetlerin artmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

BULUT CİNAYETİ SONRASI DİYANET'TEN 'EMANET' AÇIKLAMASI

Emine Bulut cinayetinin ardından sosyal medyada “O da boşanmak istemeseydi” gibi ifadelerin ve katili “kahramanlaştıran” yorumların yaygınlaştırıldığına dikkat çeken Erden “Devlet ne yaptı? Devlet ‘boşanmak kadınların hakkı’ demedi. Tam tersine Diyanet İşleri Başkanı çıktı, ‘Kadınlar bize emanettir’ diye bir açıklama yaptı” dedi.

AYM ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNÜNÜ AÇTI

Türkiye’de çocuk istismarlarındaki artışa da dikkat çeken Erden, 2015 yılında Anayasa Mahkemesi’nin dini nikah öncesi resmi nikah kıyılması zorunluluğunu kaldırmasının istismarların önünü açtığını dile getirdi. Erden “AYM dini nikah özgürlüktür dediği andan itibaren artık herkes önceden dini nikah kıyabiliyor. Anayasa Mahkemesi dini nikahı özgürleştirerek çocuk istismarının önünü açtı maalesef” dedi.

MAĞDURLARA ÜCRETSİZ HUKUK VE PSİKİYATRİ DESTEĞİ

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'ni neden kurduklarını anlatan Erden, mağdur kadın ve çocukların kolluk kuvvetlerine başvurduklarında şikayetlerini anlatamadıklarını, çoğu durumda gittikleri makamlardan geri çevrildiklerini ifade etti.

Şiddete ve istismara uğrayan kadınlara ve çocuklara ücretsiz avukatlık, psikiyatri desteğinde bulunduklarını dile getiren Erden “Biz sadece kadını, çocuğu korumakla kalmıyoruz, mahkemelerdeki AKP zihniyetiyle de mücadele ediyoruz” dedi.

50 BIÇAK DARBESİYLE İMAM NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜREN KATİL 15 YIL YATACAK

Van’da imam nikahlı eşi tarafından 50 yerinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Kader Özdemir’in katiline mahkemenin yalnızca 25 yıl hapis cezası verdiğini anlatan Erden “Katil 15 yıl yatıp çıkacak” dedi.

DÖNDÜ'NÜN AİLESİ BOYUN EĞMEDİ

Ankara’da kızına cinsel istismarda bulunan eşi tarafından öldürülen Döndü Şengül’ün ailesinin de avukatlığını yapan Erden, bu davada ailenin tüm baskı ve tehditlere karşın duruşmalara gelmeye devam ettiğine işaret ederek “Boyun eğmeyeceğiz. Döndü’nün ailesi bunu yaptı, boyun eğmedi. Bütün baskı ve tehditlere rağmen vazgeçmedi” dedi.

'DEVLET SIKIŞTIĞINDA İDAMI GÜNDEME GETİRİYOR, BU OYUNA GELMEMELİYİZ'

İdam tartışmalarına da değinen Erden “Hiçbir zaman hiçbir insanın öldürülmesinden yana değiliz. Devlet ne zaman sıkışsa idamı gündeme getirmekte. Biz bu oyuna gelmemeliyiz” dedi.

Önemli olanın önleyici tedbirler olduğunu vurgulayan Erden, kadına yönelik ve ev içi şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı yasanın uygulanmasının gerektiğini belirtti. Sözkonusu sözleşme ve yasalar uygulanmadığı için kadınların korunmadığını dile getiren Erden, bu yasa ve sözleşmenin feshedilmesi halinde durumun çok daha vahim olacağını dile getirdi.