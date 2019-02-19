Gericiler istedi, 'Toplumsal cinsiyet eşitliği' kaldırıldı

Gericilerin hedef aldığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi, skandal ifadelerle YÖK tarafından sonlandırıldı. YÖK’ün resmi internet sitesinden de “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramının kaldırılması dikkati çekti.

“Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesinin MEB tarafından kaldırılmasının ardından YÖK de “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesinin sonlandırıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yürütülen ve gericilerin, “Sapkın proje” sözleriyle hedef aldığı “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesinin sonlandırılmasının ardından şimdi de YÖK’ün Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesinden vazgeçildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, toplumsal cinsiyet kavramının Türkiye’nin, “Toplumsal değerleri ve kabulleriyle mütenasip (uygun)” olmadığını savundu.

Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Komisyonu’nca 2015 yılında hazırlanan ve YÖK tarafından, “Tutum Belgesi” adıyla üniversitelere gönderilen Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, “bilindik” bir gerekçeyle sonlandırıldı. Özgecan Aslan cinayetinden sonra hazırlanan ve kadına yönelik şiddet ile tacize karşı yapılacaklar konusunda akademik çalışma yürütülmesini öngören projenin hayata geçirilmeyeceği bildirildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, kadına yönelik her türlü eşitsizlik ve adaletsizliği önlemeye yönelik yürütülen çalışmalara, “Murat edilenin dışında” anlamlar yüklendiğini savundu

SKANDAL İFADELER

Gerici yayın organlarına konuşan Saraç, Tutum Belgesi’nin, Özgecan Aslan cinayetinin yaşandığı süreçte hazırlandığı ve 2015’te üniversitelere gönderildiğini belirterek “Bu belgenin esasında, yükseköğretim kurumlarında kadına yönelik şiddet ve tacize karşı neler yapılabileceği ve üniversite yerleşkelerinde güvenli bir ortamın nasıl hazırlanabileceğine ilişkin hususlar ile bu bağlamda zorunlu veya seçmeli bir dersin konulması hususu da yer almaktadır” dedi.

Saraç “2015 yılında hazırlanan bu tutum belgesinde kadına yönelik her türlü eşitsizlik ve adaletsizliği önlemeye yönelik yürütülen bu çalışmalar ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ kavramı adı altında dile getirilmiştir. Ancak gelinen süreçte bu kavrama, murat edilenin dışında farklı anlamlar yüklendiği ve bu yüklemelerin ‘toplumsal değerlerimiz ve kabullerimizle mütenasip olmadığı ve toplumca kabul görmediği’ hususunun göz önünde bulundurulması gereği ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

EŞİTLİK YERİNE AİLE KAVRAMI

Saraç, “Bugün itibarıyla tutum belgesinde ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ kavramı çıkarılarak güncelleme yapılmasına ilişkin çalışmalar son aşamasına gelmiş olup yakında üniversitelerimize duyurulacaktır. Kadın çalışmalarına yönelik derslerin müfredatını ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ değil ‘Adalet Temelli Kadın Çalışmaları’ anlayışı içerisinde belirlemeye ve verilmekte olan ders, konferans ve seminerlerde Türk toplumunun aile kavramı başta olmak üzere sahip olduğu üstün değerlerin öne çıkarılmasına özen göstermesi gerekmektedir” dedi.

DİNCİ İSTİLA

Saraç, üniversitelerdeki kadın çalışmalarına yönelik müfredatın, “Toplumsal cinsiyet eşitliği” değil, “Adalet temelli kadın çalışmaları” anlayışı içerisinde belirleneceğini bildirdi. Saraç’ın açıklamalarının hemen ardından YÖK’ün resmi internet sitesinden de “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramının kaldırılması dikkati çekti.