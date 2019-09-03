Gerici yazar Kuran kursunda çocuk istismarını yazdı: Kemalist kafanın payı var

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Kuran kursunda çocuk istismarına ilişkin kaleme aldığı yazıda, 'Kur’an eğitiminin, en genel manada dini eğitimin önüne her fırsatta set çeken seküler Kemalist kafanın da bu pisliklerin ortaya çıkmasında bir payı vardır' dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Ümraniye'de Kuran kursunda yaşanan çocuk istismarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Kılıçarslan, AKP'nin kaçak Kuran kurslarına ve bu kursları yöneten tarikat ve cemaatlere desteğini hatırlatamadığı yazısında, istismar nedeniyle Kemalistleri suçladı.

"Kur’an eğitiminin, en genel manada dini eğitimin önüne her fırsatta set çeken seküler Kemalist kafanın da bu pisliklerin ortaya çıkmasında bir payı vardır" diyen Kılıçarslan, "Umarım bunu bir an olsun düşünürler bana hemen öfkelenmek yerine. 28 Şubat’ın karanlık dehlizlerinde insanları ‘kanunsuz’ iş tutmaya mecbur bırakmışlardır mesela. O kanunsuzluk beraberinde ‘boşluklar’ getirmiş, o boşluklar da aşağılık tacirler eliyle sömürülmüştür" ifadelerini kullandı.