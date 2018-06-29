Gerici Nurettin Yıldız’ın soL’a açtığı davada beraat kararı

'Altı yaşında çocukla evlenilebilir' ve 'Çalışan kadınlar fuhuş sürecine destek oluyor' gibi sözleriyle tanınan gerici Nurettin Yıldız’ın skandal açıklamalarını haberleştirdiği için soL’a açılan davada beraat kararı verildi.

"Altı yaşında çocukla evlenilebilir", "Kız çocukları cehennem kadar risktir", “Çalışan kadınlar fuhuş sürecine destek oluyor”, “Kadın spiker izlemek günahtır” gibi gerici açıklamalarıyla tepki çeken Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın, soL’a açtığı davada beraat karar verildi.

soL Haber Yayın Yönetmeni Ali Ufuk Arikan'ın yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasına Nurettin Yıldız ve avukatları katılmazken, beraat kararı "İddia edilen iftira ve hakaret suçlamalarının yasal unsurlarının olmaması" ile gerekçelendirildi.

‘TAYYİP BEY’İN SÖZLERİ BİZİ BAĞLAMAZ’

soL avukatlarının katıldığı duruşmada suçlamaya tabi olan haberlerin Nurettin Yıldız’ın kamuoyunda oluşturduğu algı üzerine yazıldığı belirtilirken Anayasayı çiğnediği bariz bir biçimde belli olan Yıldız hakkında savcılığın kovuşturma kararı vermemesine de tepki gösterildi. Söz konusu haber ve konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli gibi sağ siyaset temsilcilerinin yorumlarını hatırlatan avukatlara hakim, “Tayyip Bey’in sözleri bizi de bağlamaz” cevabını verdi.

ARİKAN: soL GERİCİ SALDIRILARIN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEK

Karara ilişkin açıklamada bulunan Arikan, "Alınan beraat kararını her şeye rağmen olumlu bir adım olarak görüyoruz" derken, "Gericiler çocukları, kadınları istedikleri gibi hedef alacak ancak bu açıklamalar kimse tarafından eleştirilmeyecek, haber yapılmayacak. Bunu istiyorlar. soL, açılan bu davalara ve süreç boyunca yaptığı tüm haberlere ilişkin alınan sansür kararlarına rağmen gericilerin tüm saldırılarının karşısında olacak, bu açıklamaları eleştirecek ve haber yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.