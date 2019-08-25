Gerici İhsan Şenocak şimdi de lise açıyor

Gerici ve kadın düşmanı açıklamalarıyla gündeme gelen ilahiyatçı İhsan Şenocak'ın kurucusu olduğu araştırma merkezi lise açıyor.

"Genç kaynana şehvet uyandırır" ve "Pantolon giyen kadınlar cehennemliktir" açıklamalarıyla tanınan ilahiyatçı İhsan Şenocak'ın kurucusu olduğu araştırma merkezinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılında "Aşıkkutlu Anadolu Lisesi" isimli bir okul açacağı duyuruldu. Arapça dil eğitimi de vereceği açıklanan anadolu lisesinde "5 yıllık İslami İlimler programı" uygulanacağı belirtildi.

'İSLAMİ İLİMLER OKUTULACAK'

Yandaş Yeni Akit gazetesine konuşan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) adlı gerici kuruluşun yönetim kurulu üyesi Abdullah Kadıoğlu, İFAM olarak 12 yıldır lise ve üniversite öğrencilerine "kâdim usülde İslami ilimler eğitimi" verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Eğitim programımızı Özel Aşıkkutlu Anadolu Lisesi projesiyle farklı bir zeminde daha hayata geçireceğiz. 'Kökü Ezelde Dalı Ebette Bir Gençlik' serlevhasıyla hazırladığımız bu projede öğrencilerimize mutad lise müfredatının yanında, İslami ilimler de Arapça eserler esas alınarak okutulacak. Mezun olacak öğrencilerin üniversitede ilahiyat, hukuk, siyasal, iktisat gibi alanlarda tahsil hayatına devam etmelerini temin edip milletimizin önünü açacak eserlere imza atmalarına vesile olmak"

Kadıoğlu özel lise fikrinin uzun zamandır yönetim kurulu olarak gündemlerinde olduğunu belirtti.