'Gerekli adımlar atılmazsa dibe vururuz...'

23 Haziran seçimlerinin ardından AKP'de tartışmalar sürüyor. Parti kulislerinde 'Seçmen, 31 Mart’ta uyarısının dozunu artırdı, 23 Haziran’da ise yumruk attı. Eğer bu mesaj iyi değerlendirilmez ve gerekli adımlar atılmazsa 2023’te dibe vururuz' değerlendirmesinin yapıldığı belirtiliyor.

23 Haziran seçimleri sonrası AKP içindeki tartışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti yönetiminde ve bakanlar listesinde değişikliğe gideceği belirtilirken, bunun kapsamına ilişkin de çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, parti içinde önceki seçimlerde partinin güç kaybettiği zamanların yaşandığına, ancak 23 Haziran seçiminin bunlardan çok farklı olduğuna dikkat çeken bazı parti yöneticileri, eğer bir değişime gidilecekse bunun 1-2 kişinin yenilenmesi yoluyla değil, seçmeni ikna edecek bir değişimle yapılması gerektiğini dile getiriyor. Parti kulislerinde, 24 Haziran’dan beri seçmenin partiyi uyardığına dikkat çekilerek, “24 Haziran’da seçmen Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçti, ama partiyi uyardı. Ancak bu uyarı çok iyi okunamadı. Seçmen, 31 Mart’ta uyarısının dozunu artırdı, 23 Haziran’da ise yumruk attı. Eğer bu mesaj iyi değerlendirilmez ve gerekli adımlar atılmazsa 2023’te dibe vururuz” görüşü dile getiriliyor.

Kabine revizyonunda Erdoğan’ın eleştirilerin hedefinde yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu koruyup korumayacağının önemli olacağı kaydediliyor.

Bir süredir yeni sistemle yürütmenin başı olarak tüm devlet işleri nedeniyle yükü ağırlaşan Erdoğan’ın partiye yeterli zaman ayıramadığı, bunun da kopukluklara neden olduğu dile getiriliyor. Parti kulislerinde özellikle 23 Haziran sonrasında “cumhurbaşkanlığı ve genel başkanlık ayrılabilir” önerisi daha sık dile getirilmeye başlandı. Bu görüşe karşın Erdoğan’ın genel başkanlığı bırakmasının mümkün olmadığını söyleyenler çoğunluğu oluşturuyor.