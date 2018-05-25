Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'SoloTürk' açıklaması

Muharrem İnce'nin ziyaretinin ardından 20 Mayıs’ta Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi ekibi SoloTürk’ün Sinop, Tekirdağ, Bodrum, Kocaeli’nde yapmayı planladığı gösteri uçuşları, Genelkurmay Başkanlığı tarafından iptal edilmişti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Genelkurmay Başkanlığı, Muharrem İnce'nin 19 Mayıs günü SoloTürk ekibini ziyaret etmesi ve ekiple fotoğraf çekmesi sonrası gösteri uçuşlarının bir bölümünü iptal etmişti.

İptal kararı sonrası gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, "SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının icra ettikleri hava gösterileri TSK tarafından yapılan yıllık planlamaya göre icra edilmektedir. 12 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, planlanan bazı hava gösterileri ertelenmiştir. Planlamalarda yapılan değişiklikler SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Yapılan planlamaların basında konuyla ilgili olarak yer alan haberlerle ilgisi bulunmamaktadır. Hava gösterileri önümüzdeki dönemde de planlandığı şekilde icra edilmeye devam edilecektir" ifadelerini kullandı.