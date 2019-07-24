'Genelkurmay Başkanı görevden alınacak'

Merkez Bankası Başkanı ve Emniyet Genel Müdürü'nün ardından bir görevden almanın da Genelkurmay'da yaşanacağı ileri sürüldü.

15 Temmuz'da derdest edilen isimlerden olan ve elleriyle gözleri bağlanarak Akıncı'ya götürülen isimlerden olan Güler, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesinin ardından Genelkurmay Başkanı olmuştu.

Yaş haddini doldurmasına iki yıl daha süre bulunan Güler'in buna rağmen görevden alınabileceği ileri sürüldü.

Odatv'den Müyeser Yıldız, konuya ilişkin yazısında şu ifadeleri kullandı:

Malûm TSK'da Ağustos Şura'sı yaklaşıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz yaşandığında Genelkurmay İkinci Başkanı'ydı.

Gözleri ve elleri bağlanarak, derdest edildi. Önce bir araçla Karargâhtan çıkarılmak istendi. Nizamiyede çatışma yaşanması üzerine helikopterle Akıncı'ya götürüldü ve ancak ertesi gün öğleden sonra kurtuldu.

15 Temmuz'dan sonra Jandarma Genel Komutanı olan Güler, geçen yıl Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesinin ardından da Genelkurmay Başkanlığı'na atandı.

Yani, henüz 1 yıllık Genelkurmay Başkanı. Yaş haddini doldurmasına da daha 2 yıl var.

Ancak artık görev süresine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, TSK kulislerinde Orgeneral Güler'in Ağustos ayında emekliye sevkedileceği ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın atanacağı konuşuluyor.

15 Temmuz'da Akar'ın Akıncı'da tutulduğunun ortaya çıkması üzerine 16 Temmuz sabahı Genelkurmay Başkan vekili olarak atanan Dündar, 1. Ordu Komutanıydı. O günlerde de Genelkurmay Başkanlığı'na atanabileceği konuşulmuş, ancak önce Genelkurmay 2. Başkanlığı, geçen yıl da Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirilmişti.

Yaşar Güler'in emekliye sevkedileceği iddialarına dönersek; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la aralarında anlaşmazlık olduğu, emekliye sevkedilmesini de Akar'ın istediği öne sürülüyor.

İddialar ne kadar doğrudur bilinmez, ama Merkez Bankası Başkanı ve Emniyet Genel Müdürünün görevden alınmasından sonra Genelkurmay Başkanıyla ilgili böyle bir karar da herhalde çok sürpriz olmaz!..