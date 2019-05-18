Gençlerbirliği taraftarından AKP'li vekile: 'Her şey güzel olacak'

Gençlerbirliği-Adana Demirspor maçının ardından yapılan kupa töreninde AKP'li milletvekili Zeynep Yıldız’ın oyunculara madalya verdiği sırada tribünlerden ‘Her şey güzel olacak’ sloganları atıldı.

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Gençlerbirliği, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Adana Demirspor maçının ardından yapılan törende kupa ve madalyalar Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Usta ile AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız tarafından verildi.

Gençlerbirliği taraftarları Yıldız’ın madalya verdiği sırada “Her şey güzel olacak” sloganları atarak AKP’li vekili protesto etti. İşte o görüntüler: