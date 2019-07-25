Gençler geleceksizlikten korkuyor: Tercih Merkezleri'nde en çok dillendirilen konu bu

Solcu Liseliler tarafından daha önce 19-23 Temmuz tarihleri arasında açık olacağı duyurulan Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri 26 Temmuz'a kadar açık kalacak. Semtevleri ve TKP bürolarında faal olan merkezler kent meydanlarında da gençlerle buluşacak. Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri’nde ilgi artarken veliler ve üniversite adayı öğrenciler bilgi almaya devam ediyor. Tercih Merkezleri'nde dile getirilen korku geleceksizlik...

Solcu Liseliler tarafından daha önce 19-23 Temmuz tarihleri arasında açık olacağı duyurulan Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri 26 Temmuz'a kadar açık kalacak.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler 23 Temmuz’da tercihlerini yapmaya başladı. Sınav stresini geride bırakan öğrenciler gelecek kaygısı ile planlama yapmak için Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri’nde bir araya geldi. Üniversite ve bölüm seçerken tedirgin olan öğrenciler gelecekte işsiz kalma korkularının olduğunu dile getirdi.

Geleceksizlikle karşı karşıya kalan öğrencilere tercihlerinde yardım etmek için Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri 26 Temmuz'a kadar açık olacak.

İletişim için Whatsapp numarası: '0543 481 4831' olarak açıklandı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında açılan Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri'nin yer ve saatleri şöyle;



Bakırköy Meydan saat 15.30-17.00

Kadıköy Klise Meydanı saat 13.00-17.00

Sarıyer Meydan saat 13.00 – 17.00

Beşiktaş Hakan Pastanesi yanı saat 17.00-20.00

Fatih Koca Mustafa Paşa Meydan saat 14.00-17.00

Gazi Semt Evi saat 13.00- 19.00