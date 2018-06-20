Genç seçmenler Reuters'a konuştu

Reuters, seçim öncesi ilk defa oy kullanacak Türkiyeli genç seçmenlerle röportaj yaptı. Gençlerin büyük çoğunluğu eğitim kalitesi, işsizlik ve toplumsal baskıdan endişe duyduklarını belirtti.

Reuters haber ajansı, Türkiyeli gençlere haftasonu yapılacak seçimlere dair fikirlerini sordu. Ajansa konuşan gençlerin çoğu eğitim ve işsizliğe dair endişelerini dile getirdi.

Üniversite okumak için Almanya'ya giden Arman Tıhmınlıoğlu, “Lise yıllarımda eğitim sistemi yedi kez değişti. Genç insanların morali oldukça düşük, ancak bu olanlardan da biz sorumluyuz. Neticede seçtiğimiz insanlar tarafından yönetiliyoruz” dedi.

Mardin'de bir köyde yaşayan Velat Aydın, “Anadilimizde (Kürtçe) eğitim göremiyoruz. Eğitimin kalitesi zaten düşük. Kimya öğretmeni olmadığı zaman kimya derslerine edebiyat öğretmenleri giriyor. Bu nedenle üniversite sınavlarına girmedim. Kazanma şansım olmadığını düşündüm” yorumunda bulundu.

Eğitimini ortaokulda bırakıp bir dönem İstanbul'a çalışmaya giden Diyarbakırlı Demhat Tari, “Ayda kazandığım bin 500 liranın tamamı kiraya, suya ve elektrik faturasına gidiyordu. Para biriktiremeyeceğimi anladığım vakit köyüme geri döndüm. Ülkede iş yok, dolar yükselişte, altın pahalı. Bu koşullarda asla evlenemem” dedi.

Erdoğan'ın baskıcı politikaları hakkında konuşan genç seçmenler, Erdoğan'ın toplumu ayrıştırdığını belirtti.

Ankara'da yaşayan Çağ Buyurgan, “Erdoğan seçimi kazanamazsa kaybettiğimiz birliği yeniden sağlar, sorunları teker teker çözeriz” diye konuştu.

Kadıköylü Derin Kaleli “Giymek istediğim kıyafetleri giyemiyorum. Burada istediğim gibi özgür değilim. Her geçen gün daha da muhafazakarlaşıyoruz. Geleceğimizden endişe duyuyoruz” yorumunda bulundu.