Gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa’da ikinci sıradayız: En zengin yüzde 20 her şeye el koyuyor

Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik nüfus, toplam gelirin neredeyse yarısına (yüzde 47,4) sahip. En yoksul yüzde 40’lık kesime toplam gelirden düşen pay ise sadece yüzde 17.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı 2017 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye 34 Avrupa ülkesi içerisinde, gelir dağılımı eşitsizliğinde ikinci sırada bulunuyor.

Listeye göre ilk sırada ise Sırbistan yer alıyor.

TÜİK verilerine göre 2017’de Türkiye’de “son yüzde 20” olarak adlandırılan en zengin kesim gelirin yüzde 47,4’ünü alıyor.

“Dördüncü yüzde 20”lik kesim gelirin yüzde 20,9’unu alırken “üçüncü yüzde 20” grubu gelirin yüzde 14,8’ini alıyor. “İkinci yüzde 20”nin payı yüzde 10,7 iken en yoksul kesim olan “ilk yüzde 20”nin aldığı miktar toplam gelirin yüzde 6,3’ü.

En yoksul yüzde 40’lık kesime toplam gelirden düşen pay sadece yüzde 17.

Euronews'in haberine göre, gelir dağılımı, toplumdaki en yüksek gelire ve en düşük gelire sahip grupların toplam gelirden aldıkları paylar karşılaştırılarak hesaplanıyor.

Toplumun en zengin yüzde 20’lik kesiminin geliri ile en yoksul yüzde 20’lik kesiminin gelirine oranı karşılaştırılarak hesaplanıyor.