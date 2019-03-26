Gelenek dergisinin internet sitesi yenilendi

Türkiye’nin halen yayımlanmakta olan en eski Marksist dergisi Gelenek'in internet sitesi yenilendi.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) teorik yayın organı olan ve Türkiye’nin halen yayımlanmakta olan en eski Marksist dergisi unvanını taşıyan Gelenek'in internet sitesi yenilendi.

Yenilenen siteye www.gelenek.org adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

'ÜCRETSİZ ÜYELERE İŞLEVSEL ARAYÜZ'

Gelenek tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yenilenen arayüzle;

Gelenek ve okur arasındaki etkileşimi arttırmayı hedefledik. Yeni yapı Gelenek'te yer verilen konulara, o konuda yazmış olan Gelenek yazarlarına ya da yazarların farklı sayılardaki ya da konulardaki yazılarına, birinden diğerine geçişken şekilde akıcı taramalarla, ulaşabilmeyi mümkün hale getirdi.

Gelenek'i okumak için üye olmanıza gerek yok. Ancak yenilenen arayüzle dijital Gelenek'e üye olan okurlarımıza bazı ek olanaklar sunuyoruz;

Gelenek üyesi okurlar makaleleri .pdf biçiminde indirebiliyorlar."

'İSTEYEN OKURLAR DESTEK OLABİLİYOR'

"Üyeler makaleler üzerinde sadece kendilerinin erişebilecekleri sonradan düzenleme yapabilecekleri notlar alabiliyorlar. Makalelerde diledikleri kısımların altını çizebiliyorlar.

Üye okurlar, başladıkları bir makaleyi okumaya ara verdiklerinde Gelenek dijital kalınan yeri işaretliyor. Okur makaleye tekrar ulaştığında kaldığı yerden devam edebiliyor.

Tüm bunlar için Gelenek'e maddi açıdan yardımcı olmak isteyen okuyucularımız ise "DESTEKLE" bağlantısına tıklayarak bize destek olabiliyorlar. Bu arşivi canlı tutmak, her yeni sayıyı bir süre sonra internette paylaşmak için desteğinizi bekliyoruz.

İyi okumalar dileriz."