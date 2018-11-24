'Gel bakalım Muharrem' vakası: Erdoğan tanıttığı adayı sahneye 'Mehmet, Mehmeeet' diye çağırdı

Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi 'Gel bakalım Muharrem' diye çağırmasını günlerce eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kırıkkale adayı Mehmet Saygılı'yı sahneye "Mehmet, Mehmet, Mehmeeet' diye çağırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi sahneye "Gel bakalım Muharrem" diye çağırması uzun süre polemik konusu olmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerinde bu durumu eleştirmişti.

Erdoğan, bugün AKP'nin 40 adayını tanıttığı toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği tavrına benzer bir tavır sergiledi. Erdoğan, Kırıkkale adayı Mehmet Saygılı'yı sahneye "Mehmet, Mehmet, Mehmeeet' diye çağırdı. Daha sonra yaptığı gafın farkına varan Erdoğan, yanındakilere "Ulan beni de Kılıçdaroğlu gib konuşturdunuz" dedi.

İşte kameralara yansıyan o anlar: